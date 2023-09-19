Расследование дела Каллас: оппозиция заподозрила депутатов из коалиции в сговоре

Заседание конституционной комиссии Рийгикогу, которое должно было состояться во вторник утром, было отменено, поскольку депутаты коалиции решили не приходить. Из-за отмены заседания на него не пришла и премьер-министр Кая Каллас, которая была приглашена для дачи объяснений.
Во вторник утром в соцсетях появился пост Танеля Кийка (Центристская партия), в котором он сообщил, что внеочередное заседание конституционной комиссии с премьер-министром должно было состояться в 8 часов утра, но ни премьер-министр, ни депутаты коалиции не соизволили прийти. На заседании планировалось обсудить создание комиссии по расследованию скандала вокруг премьер-министра Каи Каллас.