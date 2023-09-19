Расследование дела Каллас: оппозиция заподозрила депутатов из коалиции в сговоре

Во вторник утром в соцсетях появился пост Танеля Кийка (Центристская партия), в котором он сообщил, что внеочередное заседание конституционной комиссии с премьер-министром должно было состояться в 8 часов утра, но ни премьер-министр, ни депутаты коалиции не соизволили прийти. На заседании планировалось обсудить создание комиссии по расследованию скандала вокруг премьер-министра Каи Каллас.

На самом деле то, что произошло с комиссией, стало результатом разногласий между коалицией и оппозицией, где в данном случае возобладало желание коалиции. А именно, конституционная комиссия фактически уже на прошлой неделе обсуждала вопрос о создании комиссии по расследованию и приняла решение отправить это на обсуждение в большой зал Рийгикогу. Председатель комиссии Хендрик Йоханнес Террас сказал Postimees, что депутатам от оппозиции не понравился такой результат, и поэтому они созвали экстренное заседание на вторник. «Треть членов комиссии может созвать внеочередную комиссию. Как председатель комиссии я по закону обязан ее созвать с повесткой дня и теми гостями, которых хотят там видеть», - сказал он. Он так и сделал, поскольку по закону это должен сделать председатель комиссии.