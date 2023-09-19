Зарплаты, налоги на автомобили и сахар: о чем договорились в правительстве?

В течение следующих четырех лет правительство планирует предусмотреть в своей бюджетной стратегии так называемый налог солидарности в размере одного процента от ВВП, или 400 миллионов евро в год. Как собирать этот налог, правительство обсудит в ближайшие месяцы. По словам Каллас, решения по этому вопросу должны быть выработаны к июлю следующего года, поэтому есть время для обсуждений и размышлений.

Каллас добавила, что коалиция предусмотрела пересмотр бюджета на ближайшие четыре года, для чего уже собрана и приступила к работе комиссия. «Мы начнем с трех министерств с большими бюджетами и постараемся сделать пособия более ориентированными на потребности. Но это все тема будущего, в 2024 году у нас будет общая картина», - сказала Каллас.

Она добавила, что за этот год Эстония достигла ситуации, когда кредитная нагрузка государства снижается, и в связи с этим уменьшаются и процентные выплаты.

Деньги на науку и образование

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия), он рад, что финансирование науки останется на уровне одного процента от ВВП, а финансирование высшего образования продолжится, как было согласовано ранее.

Ляэнеметс добавил, что в связи с отсрочкой введения налога на автомобили поэтапно вступит в силу и реформа мобильности, а это означает, что больше поездов и автобусов смогут начать движение до введения налога.

«Что касается банковского налога, как сказала премьер-министр, мы договорились, что на три года будет установлен налоговый мир для банков. Но точка справедливости достигнута, хотя, правда, социал-демократы изначально предусматривали гораздо большие суммы, но принцип важен. Важно, чтобы деньги, собранные банками от людей и компаний, были возвращены в экономику через государственный бюджет», - сказал Ляэнеметс.

В следующем году среди тех, кто получает зарплату из госбюджета, рост дохода ждет только учителей, то есть повышения зарплат полицейским и спасателям в следующем году не ожидается.

«Одну спасательную команду придется закрыть в следующем году», - заявил Ляэнеметс.

Налог на лимонад, или налог на сахар, вступит в силу в 2025 году.