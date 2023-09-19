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Зарплаты, налоги на автомобили и сахар: о чем договорились в правительстве?

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Андрес Эйнманн
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  • Введение налога на автомобили и сахар будет отложено до 2025 года
  • Банки в качестве выплаты процентов передадут в госбюджет 120 миллионов евро
  • У учителей зарплата вырастет, а у полицейских и спасателей нет

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) заявила сегодня вечером, что соглашение по госбюджету наконец достигнуто: введение автомобильного налога отложено на один год. То есть он вступит в силу в 2025 году, как и налог на сахар.  

Налог на банки правительство вводить не будет. По словам Каи Каллас, сегодня она встретилась с руководителями банков, которые в знак солидарности пообещали внести свой вклад, то есть получать больше дивидендов и платить с них больше налогов. В течение двух лет это принесет 120 миллионов евро налоговых поступлений в дополнение к уже прогнозируемым. «В результате этого мы можем ввести налоговый мир для банков на три года», - сказал Каллас.

«В целом мы достигли соглашения. Самый главный посыл заключается в том, что в следующем году не будет новых налогов, помимо тех, которые уже были приняты в Рийгикогу весной», - сказала Каллас.

По словам премьер-министра, конкретные цифры на данный момент озвучены не будут, поскольку их подсчитывают чиновники Министерства финансов. Цифры будут подсчитаны в ближайшие дни, а затем эта информация будет представлена и ​​публике.

По словам Каллас, партнеры по коалиции пытались найти варианты для экономии средств, но это очень сложно.

Будет налог солидарности, но какой именно, пока неизвестно

«Поскольку нам также предстоит разработать стратегию госбюджета на четыре года, это означает, что нам нужно найти новые источники дохода в 2025 году. Поскольку вещи, на которые нужны деньги, в более широком смысле связаны с безопасностью, мы говорим об образовании на эстонском языке, образовательной политике, защите населения, кибербезопасности, идея состоит в том, что этот налог должен быть как можно более масштабным. Поскольку нас критикуют за то, что мы слишком быстро придумываем идеи, мы уделяем время тому, чтобы обсудить идею и прийти к соглашению, приемлемому в обществе», - сказала Каллас.

В течение следующих четырех лет правительство планирует предусмотреть в своей бюджетной стратегии так называемый налог солидарности в размере одного процента от ВВП, или 400 миллионов евро в год. Как собирать этот налог, правительство обсудит в ближайшие месяцы. По словам Каллас, решения по этому вопросу должны быть выработаны к июлю следующего года, поэтому есть время для обсуждений и размышлений.

Каллас добавила, что коалиция предусмотрела пересмотр бюджета на ближайшие четыре года, для чего уже собрана и приступила к работе комиссия. «Мы начнем с трех министерств с большими бюджетами и постараемся сделать пособия более ориентированными на потребности. Но это все тема будущего, в 2024 году у нас будет общая картина», - сказала Каллас.

Она добавила, что за этот год Эстония достигла ситуации, когда кредитная нагрузка государства снижается, и в связи с этим уменьшаются и процентные выплаты.

Деньги на науку и образование

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия), он рад, что финансирование науки останется на уровне одного процента от ВВП, а финансирование высшего образования продолжится, как было согласовано ранее.

Ляэнеметс добавил, что в связи с отсрочкой введения налога на автомобили поэтапно вступит в силу и реформа мобильности, а это означает, что больше поездов и автобусов смогут начать движение до введения налога.

«Что касается банковского налога, как сказала премьер-министр, мы договорились, что на три года будет установлен налоговый мир для банков. Но точка справедливости достигнута, хотя, правда, социал-демократы изначально предусматривали гораздо большие суммы, но принцип важен. Важно, чтобы деньги, собранные банками от людей и компаний, были возвращены в экономику через государственный бюджет», - сказал Ляэнеметс.

В следующем году среди тех, кто получает зарплату из госбюджета, рост дохода ждет только учителей, то есть повышения зарплат полицейским и спасателям в следующем году не ожидается.

«Одну спасательную команду придется закрыть в следующем году», - заявил Ляэнеметс.

Налог на лимонад, или налог на сахар, вступит в силу в 2025 году.

Новость дополняется!

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