Вице-канцлер Министерства социальных дел уходит в отставку: ее ждет выходное пособие в 40 000 евро

По словам канцлера Министерства социальных дел Маарьо Мяндмаа, Аласепп начала работать вице-канцлером в очень трудное время. «Пандемия Covid-19 прокатилась по Эстонии, далее началась полномасштабная война России в Украине, которая привела к бегству в Эстонию тысяч нуждающихся в помощи людей и необходимости оказания медицинской помощи раненым солдатам. Управление этими направлениями работы утомительно, и понятно, что через какое-то время необходимо взять паузу», - сказал он.

Аласепп получит доплату в размере 16 300 евро за решение Covid-кризиса и украинского кризиса и 9700 евро за эффективную работу в этом году. Кроме того, будет выплачена компенсация за недополученные дни отпуска в размере около 8600 евро и компенсация за сверхурочную работу в размере около 5200 евро. Точная сумма за дни отпуска и оплаты сверхурочной работы станет известна в момент выплаты. В общей сложности Аласепп заплатят около 39 800 евро.

На должность вице-канцлера по вопросам здравоохранения будет объявлен публичный конкурс. До того, как будет выбран новый вице-канцлер, исполнять обязанности вице-канцлера будет руководитель отдела по вопросам психического здоровья Анники Лай.