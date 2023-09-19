«Новости в 7» за 19 сентября: «дедовщина» в детских садах не способствует притоку кадров, как попасть на практику в госсектор, легко ли женщине стать мастером стрельбы

Сегодня в выпуске:

- Сотни преподавателей детских садов по всей стране пока не готовы к окончательному переходу на эстонский язык обучения. Наиболее острой проблема выглядит в Таллинне, где эту работу готовы предлагать уже и представителям других профессий. Почему новые коллеги со стажем относятся к ним с негативом?

- Местные события: в 2025-м году нас ждет новый таинственный налог; памятник красным бойцам снесли в Нарве; фирма, которая должна наводить порядок в Кохтла-Ярве, сама же его и загрязняет

- Пробить стеклянный потолок: Фонд интеграции приглашает русскоязычную молодежь на практику в государственные учреждения. Что для этого необходимо, какие существуют страхи и стереотипы, и ждут ли вообще людей неэстонского происхождения в госсекторе?

- Продукты питания стремительно дорожают по всему миру. Виной тому и война в Украине, и рост расходов на сырье и рабочую силу. Как на эту проблему смотрят в Великобритании?

- Международная панорама: Лесные пожары уничтожают Луизиану; десятки погибших в аварии автобуса в Перу; сотни гектаров виноградников уничтожены в Валенсии и как пилоты «Формулы 1» устроили гонки на поломоечных машинах

- «Жить и стрелять!» - таков девиз нашей новой героини, чемпионки Европы по практической стрельбе. Дины Гончаровой. Как хрупкая блондинка пришла в мир боевого оружия и покорила его – в сюжете корреспондента «Новостей в Семь».