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Исчезли 17 000 евро: попытка заработать обернулась для жительницы Эстонии кошмаром

rus.postimees.ee
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Евро.
Евро. Фото: Sille Annuk / Tartu Postimees

Жительница Вырумаа потеряла из-за мошенника 17 000 евро.

В полицию обратилась жительница Вырумаа, которая летом нашла в Facebook рекламную ссылку, обещавшую легкий и быстрый способ заработка.

Жертва начала общаться с русскоязычным мужчиной, по указанию которого в течение нескольких месяцев переводила различные суммы. В итоге под руководством своего нового знакомого она установила на свой компьютер программу AnyDesk, дала ему свои пароли и под его руководством несколько раз переводила различные суммы.

Неожиданно жительница Вырумаа обнаружила, что на ее имя был оформлен кредитный договор, а деньги, поступившие на ее банковский счет, исчезли. В общей сложности жертве был причинен ущерб на сумму 17 000 евро.

Точные обстоятельства случая мошенничества будут установлены полицией в рамках уголовного производства.

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