Исчезли 17 000 евро: попытка заработать обернулась для жительницы Эстонии кошмаром

Жертва начала общаться с русскоязычным мужчиной, по указанию которого в течение нескольких месяцев переводила различные суммы. В итоге под руководством своего нового знакомого она установила на свой компьютер программу AnyDesk, дала ему свои пароли и под его руководством несколько раз переводила различные суммы.