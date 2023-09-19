Исчезли 17 000 евро: попытка заработать обернулась для жительницы Эстонии кошмаром

В полицию обратилась жительница Вырумаа, которая летом нашла в Facebook рекламную ссылку, обещавшую легкий и быстрый способ заработка.
Жертва начала общаться с русскоязычным мужчиной, по указанию которого в течение нескольких месяцев переводила различные суммы. В итоге под руководством своего нового знакомого она установила на свой компьютер программу AnyDesk, дала ему свои пароли и под его руководством несколько раз переводила различные суммы.
Неожиданно жительница Вырумаа обнаружила, что на ее имя был оформлен кредитный договор, а деньги, поступившие на ее банковский счет, исчезли. В общей сложности жертве был причинен ущерб на сумму 17 000 евро.
Точные обстоятельства случая мошенничества будут установлены полицией в рамках уголовного производства.