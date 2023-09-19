Фото ⟩ В Балтийском море проходят масштабные военные учения

В этом месяце на всей территории Латвии и в Балтийском море проходят международные военные учения Northern Coasts 2023, организованные морскими силами Германии, пишет Rus.TVNET. Эстония также принимает участие.
Кроме латвийских военнослужащих и земессаргов, в учениях Northern Coasts 2023 принимают участие 30 кораблей, подводные лодки, 15 самолетов и 3200 военнослужащих из США, Бельгии, Дании, Франции, Эстонии, Литвы, Норвегии, Польши, Нидерландов, Финляндии, Германии и Швеции.
В рамках учений была проведена морская десантная операция, в ходе которой несколько сотен солдат союзников высадились на побережье Вентспилса, сообщает портал Sargs.lv. В ходе двухнедельных учений подразделения 14 стран-союзниц продолжат отрабатывать реалистичные сценарии защиты региона Балтийского моря от возможного военного нападения со стороны агрессора - России.
Учения проходят с 7 по 24 сентября.
Учения проводятся недавно созданной командной структурой - штабом ВМС Германии, базирующимся в Ростоке, Германия.