Жуткая еда: житель Эстонии потребовал от заведения быстрого питания компенсацию в 3000 евро

В субботу утром житель Йыгева Маргус Миксон в Тарту на Рингтеэ в заведении быстрого питания Sirius купил себе бургер и куриные наггетсы для девятилетнего сына.
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Поскольку у сына были другие важные дела с друзьями, половина заказанной для него порции осталась недоеденной и ее забрали домой. Вечером того же дня отец разогревал для ребенка еду, как вдруг из почерневшей наггетсы появилось нечто, напоминающее червяка. Как оказалось позже, у страха глаза были велики.