Жуткая еда: житель Эстонии потребовал от заведения быстрого питания компенсацию в 3000 евро

Поскольку у сына были другие важные дела с друзьями, половина заказанной для него порции осталась недоеденной и ее забрали домой. Вечером того же дня отец разогревал для ребенка еду, как вдруг из почерневшей наггетсы появилось нечто, напоминающее червяка. Как оказалось позже, у страха глаза были велики.