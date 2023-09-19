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Жуткая еда: житель Эстонии потребовал от заведения быстрого питания компенсацию в 3000 евро

Вейки Ояперв
, журналист
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Маргус Миксон сохранил подозрительное блюдо. Во вторник были готовы результаты лабораторного анализа этой еды.
Маргус Миксон сохранил подозрительное блюдо. Во вторник были готовы результаты лабораторного анализа этой еды. Фото: Sille Annuk

В субботу утром житель Йыгева Маргус Миксон в Тарту на Рингтеэ в заведении быстрого питания Sirius купил себе бургер и куриные наггетсы для девятилетнего сына. 

Поскольку у сына были другие важные дела с друзьями, половина заказанной для него порции осталась недоеденной и ее забрали домой. Вечером того же дня отец разогревал для ребенка еду, как вдруг из почерневшей наггетсы появилось нечто, напоминающее червяка. Как оказалось позже, у страха глаза были велики.

Рвало несколько дней

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