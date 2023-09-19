Фото и видео ⟩ Боевые действия в Карабахе: в Ереване проходят акции протеста, начались столкновения с полицией

Фото: Vahram Baghdasaryan

Собравшиеся у здания правительства Армении обвиняют премьер-министра страны Никола Пашиняна в том, что его политика привела к нынешней ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике. Протестующие скандируют «Никол - предатель», передает телеканал «Дождь».

Участники протестов требуют от властей вмешаться в происходящее и защитить армянское население Нагорного Карабаха от азербайджанских обстрелов. Вечером, судя по кадрам трансляции, между протестующими и полицией, оцепившей здание правительства, произошли локальные стычки. Полиция применила светошумовые гранаты, пишут местные СМИ. Кроме того, протестующие периодически бросали в сторону полицейских камни и пластиковые бутылки.

Тем временем Служба национальной безопасности Армении предупредила, что примет меры «для нейтрализации любых действий, дестабилизирующих внутреннюю безопасность» страны.

В Ереване заблокировали посольство России

Еще одна акция протеста прошла возле посольства России в Ереване. Собравшиеся требовали, чтобы российские миротворцы, дислоцированные в Нагорном Карабахе, защитили жителей региона от азербайджанской агрессии.

Посольство оказалось заблокировано демонстрантами, из-за чего его сотрудники не могли покинуть здание дипмиссии, сообщают российские СМИ.

Пашинян заявил о невмешательство Армении

Никол Пашинян днем записал видеообращение, в котором обвинил Баку в попытке втянуть Ереван в полномасштабные военные действия. По его словам, начатая «антитеррористическая операция» проводится, чтобы взять под контроль населенные пункты в Нагорном Карабахе и провести «этнические чистки армян Карабаха».