Согласно последнему опросу, проведенному социологической фирмой Norstat, несмотря на скандал вокруг Каи Каллас, Партия реформ по-прежнему возглавляет рейтинг политических сил.
Рейтинги: несмотря на скандал, отрыв Партии реформ от конкурентов вырос еще больше
Согласно последним результатам, Партия реформ пользуется поддержкой 25,9%, Консервативная народная партия Эстонии - 23,2%, Центристская партия - 16,3% избирателей, имеющих право голоса.
Поддержка Партии реформ имеет тенденцию к росту в течение последних четырех недель, увеличившись за этот период на 1,5 процентных пункта. Поддержка EKRE остается в пределах 23-24% на протяжении последних пяти недель. Поддержка Центристской партии имеет тенденцию к снижению и за последние четыре недели сократилась на 2,2 процентных пункта
За тройкой лидеров следуют оппозиционная партия «Отечество» (13,2%), а также входящие в коалицию Социал-демократическая партия (10%) и «Ээсти 200» (6,7%).
За последние недели поддержка «Отечества» претерпела наибольшие изменения: за четыре недели она выросла на 3,4 процентных пункта. В рейтингах Norstat поддержка «Отечества» никогда не была столь высокой. Поддержка социал-демократов стабильна и составляет 10%, а поддержка «Ээсти 200» за последние четыре недели снизилась на два процентных пункта. Последний раз поддержка «Ээсти 200» была ниже, чем сейчас, в декабре 2019 года, почти четыре года назад.
Партии правящей коалиции поддерживают 42,6% респондентов, а оппозиционные - 52,7%.