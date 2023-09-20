Рейтинги: несмотря на скандал, отрыв Партии реформ от конкурентов вырос еще больше

Поддержка Партии реформ имеет тенденцию к росту в течение последних четырех недель, увеличившись за этот период на 1,5 процентных пункта. Поддержка EKRE остается в пределах 23-24% на протяжении последних пяти недель. Поддержка Центристской партии имеет тенденцию к снижению и за последние четыре недели сократилась на 2,2 процентных пункта

За последние недели поддержка «Отечества» претерпела наибольшие изменения: за четыре недели она выросла на 3,4 процентных пункта. В рейтингах Norstat поддержка «Отечества» никогда не была столь высокой. Поддержка социал-демократов стабильна и составляет 10%, а поддержка «Ээсти 200» за последние четыре недели снизилась на два процентных пункта. Последний раз поддержка «Ээсти 200» была ниже, чем сейчас, в декабре 2019 года, почти четыре года назад.