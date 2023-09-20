Департамент защиты прав потребителей обратился с важным призывом

В августе на призыв отреагировали 18 раз, и Департамент по-прежнему ждет сообщений о подобных действиях, которые агрессивно побуждают или оказывают давление на потребителей с целью получения кредита, увеличения кредитного лимита или доведения до конца не полностью заполненной кредитной заявки.

«Почти за месяц мы получили от потребителей около 35 скриншотов SMS-сообщений и электронных писем, рассылаемых различными кредиторами. Некоторые из сообщений имеют признаки агрессивной торговой политики, когда оказывается чрезмерное давление с целью заставить заполнить до конца кредитную заявку или же кредитор прибегает к использованию злободневных тем как к инструменту влияния. Мы благодарим всех тех, кто обратил наше внимание на подобные запрещенные приемы, и призываем вас и впредь пересылать нам подобные сообщения, если вы видите, что кредитор использует агрессивные методы торговли», - поясняет Ульрика Паавле, руководитель отдела предпринимательства Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.

К агрессивным коммерческим приемам может относиться как направление потребителю агрессивного предложения по кредиту в рамках особых обстоятельств или в связи с текущими и злободневными событиями, так и оказание необоснованного давления на потребителя с целью получить до конца заполненное им заявление на получение кредита.