Карабах: на протестах в Ереване пострадало более 30 человек

На протестах, начавшихся в Ереване в связи с военными действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе во вторник, 19 сентября, к позднему вечеру этого дня пострадали как минимум 34 человека, в том числе 16 полицейских. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении. Указывается, что одного из пострадавших пришлось прооперировать.
Акции, начавшиеся у здания правительства Армении, вылились в стычки демонстрантов с полицией. Собравшиеся забрасывали полицейских бутылками и кричали, что премьер страны Никол Пашинян - предатель, пишет Telegram-канал «ЧТД». В свою очередь полиция применила светошумовые гранаты.
Палатки у здания правительства Армении
Как пишет Telegram-канал Baza, протестующие провели на площади Республики в Ереване всю ночь. У здания правительства Армении было установлено несколько палаток. Полицейские пытались сносить палатки и задерживали участников акции протеста.
Спонтанная акция протеста против военных действий Азербайджана в Нагорном Карабахе прошла 19 сентября и у Бранденбургских ворот в Берлине. Около десятка активистов, в том числе экоактивист Аршак Макичян, вышли в центр немецкой столицы с плакатом «Save Artsakh».
Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе
Утром 19 сентября Азербайджан объявил об «антитеррористических мероприятиях» в Нагорном Карабахе и начал обстреливать территорию непризнанной республики, в том числе ее столицу - Степанакерт. При этом Баку заявил, что требует вывода армянских войск и «смены режима» в регионе. Между тем в Ереване утверждают, что армянских военнослужащих на территории Нагорного Карабаха нет, и обвиняют Азербайджан в «этнической чистке».
Власти Армении ожидают, что миротворческие силы РФ примут меры, заявил и Никол Пашинян. «Мы ожидаем, что также примет меры Совет Безопасности ООН», - добавил глава правительства Армении.
Как сообщила позднее официальная представительница МИД Армении Ани Бадалян в соцсети X (бывшей Twitter), заседание Совбеза всемирной организации по эскалации в Нагорном Карабахе пройдет 21 сентября.
Реакции РФ, ЕС и США
Со своей стороны Москва призвала и Баку, и Ереван остановить кровопролитие, вернуться к дипломатии и обеспечить безопасность миротворцам. Евросоюз осудил военные действия Азербайджана. США призвали Баку к немедленному прекращению военных действий в регионе.