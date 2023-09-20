Карабах: на протестах в Ереване пострадало более 30 человек

Акции, начавшиеся у здания правительства Армении, вылились в стычки демонстрантов с полицией. Собравшиеся забрасывали полицейских бутылками и кричали, что премьер страны Никол Пашинян - предатель, пишет Telegram-канал «ЧТД». В свою очередь полиция применила светошумовые гранаты.

Палатки у здания правительства Армении

Как пишет Telegram-канал Baza, протестующие провели на площади Республики в Ереване всю ночь. У здания правительства Армении было установлено несколько палаток. Полицейские пытались сносить палатки и задерживали участников акции протеста.

Спонтанная акция протеста против военных действий Азербайджана в Нагорном Карабахе прошла 19 сентября и у Бранденбургских ворот в Берлине. Около десятка активистов, в том числе экоактивист Аршак Макичян, вышли в центр немецкой столицы с плакатом «Save Artsakh».

Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе

Утром 19 сентября Азербайджан объявил об «антитеррористических мероприятиях» в Нагорном Карабахе и начал обстреливать территорию непризнанной республики, в том числе ее столицу - Степанакерт. При этом Баку заявил, что требует вывода армянских войск и «смены режима» в регионе. Между тем в Ереване утверждают, что армянских военнослужащих на территории Нагорного Карабаха нет, и обвиняют Азербайджан в «этнической чистке».

Власти Армении ожидают, что миротворческие силы РФ примут меры, заявил и Никол Пашинян. «Мы ожидаем, что также примет меры Совет Безопасности ООН», - добавил глава правительства Армении.

Как сообщила позднее официальная представительница МИД Армении Ани Бадалян в соцсети X (бывшей Twitter), заседание Совбеза всемирной организации по эскалации в Нагорном Карабахе пройдет 21 сентября.

Реакции РФ, ЕС и США