Генассамблея ООН: Зеленский заявил, что у России не должно быть права владеть ядерным оружием

Второй год подряд встречи в ООН омрачены тенью войны, развязанной Россией без какой-либо провокации, напомнил он.

«Россия полагает, что мир устанет и позволит ей и дальше зверствовать в Украине без каких-либо последствий, — заявил Байден. — Но я спрашиваю вас: если мы откажемся он основных принципов хартии ООН, чтобы умиротворить агрессора, будет ли каждый из членов этой организации уверен в том, что ему будет обеспечена защита? Если мы позволим расчленить Украину, можно ли будет говорить о гарантиях независимости любой из стран?»

Конечно же нет, убежден президент США.

«Вот почему Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами во всем мире будут стоять плечом к плечу с храбрым населением Украины, которое защищает свой суверенитет и территориальную целостность, и свою свободу», — подчеркнул Джо Байден.

Украинская делегация на Генассамблее Фото: Reuters

Учитывая, что в зале сидел президент Украины Зеленский, Джо Байден в своей речи уделил на удивление мало времени разговорам об Украине, сообщает редактор Би-би-си в странах Северной Америки Сара Смит. Он также говорил, в частности, о проблеме климата и искусственном интеллекте. Но то, что он сказал про Украину, было прямо и твердо.