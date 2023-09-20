Олимпийская чемпионка, обратившаяся к врачу из-за боли в бедре, узнала шокирующий диагноз

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию, 23-летняя австралийка Ариарна Титмус отправилась на МРТ из-за боли в бедре, но в поисках причины врачи неожиданно обнаружили опухоль.
«У меня действительно что-то было в бедре, но это было вполне объяснимо. А потом врачи заметили еще кое-что, что сделало все остальное второстепенным. В моем правом яичнике была обнаружена большая опухоль. Все знают, что я больше всего на свете хочу быть матерью. В таких ситуациях вы думаете о худшем сценарии развития событий. Я боялась, что могу потерять яичники», — написала Титмус в Instagram.
На прошлой неделе австралийка перенесла операцию, после которой поделилась с поклонниками радостной новостью: опухоль удалили.
«Быть спортсменом сложно. Быть женщиной сложно. За последние несколько недель я многое узнала о своем теле и его возможностях. Я поняла, что хорошая физическая форма не делает человека невосприимчивым к подобным вещам. Я рада, что опухоль была обнаружена прежде, чем она успела вырасти еще больше", - сказал Титмус.
23-летняя Титмус завоевала четыре медали на Олимпийских играх в Токио. Она стала олимпийской чемпионкой на дистанциях 200 и 400 метров вольным стилем. Кроме того, она завоевала серебро на дистанции 800 метров вольным стилем и бронзу на дистанции 4х200 метров вольным стилем.