Олимпийская чемпионка, обратившаяся к врачу из-за боли в бедре, узнала шокирующий диагноз

«У меня действительно что-то было в бедре, но это было вполне объяснимо. А потом врачи заметили еще кое-что, что сделало все остальное второстепенным. В моем правом яичнике была обнаружена большая опухоль. Все знают, что я больше всего на свете хочу быть матерью. В таких ситуациях вы думаете о худшем сценарии развития событий. Я боялась, что могу потерять яичники», — написала Титмус в Instagram.

На прошлой неделе австралийка перенесла операцию, после которой поделилась с поклонниками радостной новостью: опухоль удалили.

«Быть ​​спортсменом сложно. Быть женщиной сложно. За последние несколько недель я многое узнала о своем теле и его возможностях. Я поняла, что хорошая физическая форма не делает человека невосприимчивым к подобным вещам. Я рада, что опухоль была обнаружена прежде, чем она успела вырасти еще больше", - сказал Титмус.