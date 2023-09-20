Алар Карис: мы не можем позволить России уничтожить детство украинских детей

«Жизнь и смерть в Украине переплетены. Там, где еще недавно был дом, теперь девятиэтажное кладбище. Помимо разрушительной военной силы России, украинских детей похищают – десятки тысяч насильно депортированы в Россию и Беларусь, отправлены в лагеря для промывания мозгов», – передает пресс-служба слова президента Алара Кариса.

«Просто произносить эти слова – больно, представлять себе весь ужас происходящего – мучительно. Но мы должны говорить об этом и делать все возможное, чтобы остановить происходящие ужасы и привлечь к ответственности виновных в преступлениях против человечности», – подчеркнул глава государства.

«Ради всех украинских детей и их семей мы не можем позволить миру быть таким варварским, потому что каждый ребенок заслуживает нормального детства, каждый ребенок имеет право мечтать о прекрасном будущем», – сказал он.

Карис отметил, что с начала войны он неоднократно бывал на Украине, а недавно его жена Сирье Карис была в Киеве на саммите супругов глав государств, посвященном проблемам психического здоровья детей.

«Я видел обгоревшие тела, пепел, руины. Но, безусловно, самое печальное место, где я когда-либо был, – это мемориал в Киеве в память о более чем 500 детях, погибших во время войны. Многие из них получили ранения», – сказал президент.

«Почти две трети украинских детей были вынуждены покинуть свои дома, и только треть может ходить в школу. С этой несправедливостью просто нельзя мириться. Мы не можем позволить, чтобы жестокость России продолжалась, – подчеркнул Карис. – Мы не можем позволить России уничтожить или насильственно лишить украинских детей детства».