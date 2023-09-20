Вяльбе не согласна с Путиным: своего мнения не изменю

По мнению Вяльбе, российские спортсмены не должны выступать на парижской Олимпиаде 2024 года, если им не разрешат делать это под собственным флагом.

«Мы не должны идти на Олимпиаду без своего флага или гимна. Я своего мнения не изменю».

Международный олимпийский комитет (МОК) пока не решил, будут ли допущены к выступлениям в Париже спортсмены из России и Белоруссии. При этом организация дала понять, что если спортсмены из страны-агрессора будут допущены на Олимпиаду, они должны выступать под нейтральным флагом и доказать, что не поддерживают войну и не имеют связей с армией РФ.