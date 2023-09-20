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Детское питание, произведенное на заводе Salvest, попадает в крупнейшие магазины России

, практикант
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Детское питание, произведенное на заводе Salvest. Через нидерландскую фирму оно попадает на российский рынок.
Детское питание, произведенное на заводе Salvest. Через нидерландскую фирму оно попадает на российский рынок. Фото: Erakogu

Производитель супов в банках, консервов, салатов и детского питания AS Salvest, несмотря на развязанную РФ войну в Украине, по-прежнему производит детское питание в упаковке с надписями на русском языке для нидерландской компании Ausnutria Nutrition B.V., которая импортирует его в Россию.

В качестве санкций Евросоюз ввел в отношении России ряд ограничений на импорт и экспорт, которые, однако, не распространяются на продукцию, связанную с продуктами питания, здравоохранением и сельским хозяйством. Так в Тарту до сих пор производят детское пюре с этикеткой на русском языке, которое попадает на рынок восточного соседа через нидерландскую фирму. На фотографиях присланных в редакцию, произведенный в Salvest товар бренда Kabrita, дата упаковки – 8 августа 2023 года.

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