Не опять, а снова: владельцы АЗС подняли цены на топливо

Розничные торговцы повысили цены на моторное топливо на своих заправочных станциях. Литр бензина подорожал на два цента, а литр дизеля – на четыре цента.
Литр бензина с октановым числом 95 на заправках стоит 1,819 евро, а с октановым числом 98 – 1,869 евро. Дизельное топливо стоит 1,719 евро за литр.
Согласно сравнению цен на автозаправочных станциях Circle K в странах Балтии, в пятницу до повышения цен бензин 95 miles в столице Эстонии стоил 1,799 евро, что на 5,5 центов больше, чем в Риге и на 15 центов больше, чем в Вильнюсе. За бензин 98 miles plus в Таллинне просили 1,849 евро за литр, что на 6,5 центов больше, чем в Риге, и на 10,1 цента больше, чем в Вильнюсе.
Дизельное топливо стоило в Таллинне 1,679 евро за литр, что на 1,5 цента больше, чем в Риге, и на 7 центов больше, чем в Вильнюсе.