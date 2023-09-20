Не опять, а снова: владельцы АЗС подняли цены на топливо

Согласно сравнению цен на автозаправочных станциях Circle K в странах Балтии, в пятницу до повышения цен бензин 95 miles в столице Эстонии стоил 1,799 евро, что на 5,5 центов больше, чем в Риге и на 15 центов больше, чем в Вильнюсе. За бензин 98 miles plus в Таллинне просили 1,849 евро за литр, что на 6,5 центов больше, чем в Риге, и на 10,1 цента больше, чем в Вильнюсе.