Этой ночью фургон насмерть сбил пешехода

Сообщение о ДТП в Тарту поступило в центр тревоги сегодня ночью в 3:58. По первоначальным данным, 56-летний пешеход стал переходить дорогу на перекрестке улиц Туру и Соола и был сбит ехавшим по улице Туру фургоном Peugeot Boxer. Пешеход получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия.

По словам капитана полиции Тартуской группы по расследованию ДТП Аниты Пейпонен, фургон двигался по улице Туру в сторону улицы Айда, когда сбил приближавшегося справа пешехода. «По какой причине водитель фургона не смог вовремя заметить пешехода. Что стало причиной ДТП со столь трагическими последствиями, должно выяснить уголовное производство. Однако известно, что ДТП произошло в темное время суток на перекрестке, когда на светофоре мигал желтый свет для всех участников дорожного движения. Дорога на месте происшествия асфальтированная, поверхность была мокрой от дождя, максимально разрешенная скорость составляла 50 км/ч», - рассказала Пейпонен.

«Ночное время суток и практически отсутствие плотности движения ни при каких обстоятельствах не должны снижать бдительность любого участника дорожного движения. В нынешнее время ранней осени нужно быть еще внимательнее, ведь влажный от дождя асфальт на фоне светоотражающего уличного освещения поглощает большую часть света в темное время суток, из-за чего еще труднее обнаружить пешеходов и легкие средства передвижения. В туман и дождь водителям нужно снижать скорость на пешеходных переходах. С другой стороны, пешеходам пора вспомнить об отражателях, чтобы быть заметнее для водителей», - добавила Пейпонен.