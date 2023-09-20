Яак Ааб: причина дефицита бюджета – ошибки и бездействие правительства

По словам Ааба, летом прошлого года премьер-министр была настолько занята сохранением своих позиций и формированием новой коалиции, что у нее не оставалось ни сил, ни желания думать о том, как можно смягчить влияние быстрой инфляции.

Ааб напомнил, что, будучи весной 2021 года в правительстве с реформистами, центристы в ходе составления дополнительного государственного бюджета предложили пакет мер по сдерживанию роста цен на энергоносители и оживлению экономики. «Это обошлось бы государству примерно 500 млн евро. Попытки убедить реформистов ни к чему не привели, партнеры по коалиции не поддержали наше предложение. В результате за полгода мы оказались в списке стран ЕС с самой быстрой инфляцией и самым большим спадом экономики», – сказал Ааб.

Он отметил, что экс-министр финансов Аннели Аккерманн (Партия реформ) признала в эфире ETV, что дефицит госбюджета миллиард евро был допущен сознательно. «Нас долго убеждали в том, что финансы государства под контролем, о сокращениях никто не говорил. Однако в правительстве, по всей видимости, знали о реальном положении дел, просто молчали», – сказал Ааб.

«Напомню, что во время правительства Юри Ратаса мы вышли из вызванного пандемией кризиса с минимальными потерями: экономика росла быстрее, чем в других странах ЕС, а инфляция была под контролем. При составлении бюджета этого года 1,5 млрд постоянных расходов пошли на покрытие обещаний отечественников и соцдемов, что ускорило инфляцию. В итоге цены продолжили расти, а экономика – падать. Если бы в прошлом году правительство среагировало и приняло меры по оживлению экономики, сейчас ситуация была бы значительно лучше. Однако нынешняя коалиция занимается лишь выполнением основного обещания реформистов – налоговой реформой, которая выгодна наиболее обеспеченным. Чтобы оплатить это обещание, правительство решило повысить налоги, ввести автомобильный налог и урезать финансирование науки, заморозить на ближайшие четыре года зарплаты полицейских, спасателей и, по всей видимости, учителей. Всего этого можно было избежать, приняв соответствующие меры и не совершая глупых шагов», – подчеркнул Ааб.