Яак Ааб: причина дефицита бюджета – ошибки и бездействие правительства

Причиной прогнозируемого в ближайшие годы дефицита бюджета являются ошибочные решения и бездействие прошлого и нынешнего правительств Каи Каллас, считает член парламентской финансовой комиссии Яак Ааб.
По словам Ааба, летом прошлого года премьер-министр была настолько занята сохранением своих позиций и формированием новой коалиции, что у нее не оставалось ни сил, ни желания думать о том, как можно смягчить влияние быстрой инфляции.
Ааб напомнил, что, будучи весной 2021 года в правительстве с реформистами, центристы в ходе составления дополнительного государственного бюджета предложили пакет мер по сдерживанию роста цен на энергоносители и оживлению экономики. «Это обошлось бы государству примерно 500 млн евро. Попытки убедить реформистов ни к чему не привели, партнеры по коалиции не поддержали наше предложение. В результате за полгода мы оказались в списке стран ЕС с самой быстрой инфляцией и самым большим спадом экономики», – сказал Ааб.
Он отметил, что экс-министр финансов Аннели Аккерманн (Партия реформ) признала в эфире ETV, что дефицит госбюджета миллиард евро был допущен сознательно. «Нас долго убеждали в том, что финансы государства под контролем, о сокращениях никто не говорил. Однако в правительстве, по всей видимости, знали о реальном положении дел, просто молчали», – сказал Ааб.
«Напомню, что во время правительства Юри Ратаса мы вышли из вызванного пандемией кризиса с минимальными потерями: экономика росла быстрее, чем в других странах ЕС, а инфляция была под контролем. При составлении бюджета этого года 1,5 млрд постоянных расходов пошли на покрытие обещаний отечественников и соцдемов, что ускорило инфляцию. В итоге цены продолжили расти, а экономика – падать. Если бы в прошлом году правительство среагировало и приняло меры по оживлению экономики, сейчас ситуация была бы значительно лучше. Однако нынешняя коалиция занимается лишь выполнением основного обещания реформистов – налоговой реформой, которая выгодна наиболее обеспеченным. Чтобы оплатить это обещание, правительство решило повысить налоги, ввести автомобильный налог и урезать финансирование науки, заморозить на ближайшие четыре года зарплаты полицейских, спасателей и, по всей видимости, учителей. Всего этого можно было избежать, приняв соответствующие меры и не совершая глупых шагов», – подчеркнул Ааб.
По словам Ааба, попытки правительства исправить свои ошибки за счет урезания финансирования высшего образования и введения новых налогов сродни тушению пожара. «К сожалению, о том, что можно сделать, чтобы предотвратить пожар, правительство не думает. Стоило некоторым депутатам от Партии реформ заикнуться по поводу неуместности сокращений, как им дали понять, что любая критика недопустима. Такая вот демократия», – отметил он.