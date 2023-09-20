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Знаменитый игрок в снукер Ронни О'Салливан готовится к смерти

rus.postimees.ee
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Ронни О'Салливан.
Ронни О'Салливан. Фото: IMAGO/TAI_CHENGZHE

Легенда английского снукера Ронни О'Салливан рассказал, что раздает свои трофеи друзьям, потому что готовится к смерти.

47-летний О'Салливан обыграл на выходных действующего чемпиона мира Луку Бреселя в финале турнира Shanghai Mastersi. О'Салливан пообещал подарить трофей другу.

«Я подарю приз другу, который откроет зал в Китае. Меня не волнуют награды. Я всегда их раздаю», — сказал О'Салливан, а затем объяснил причины своего решения.

«Я не хочу иметь коллекцию памятных вещей, когда мне будет 70 или 80 лет. Я готовлюсь к смерти. Вот почему я раздаю все это барахло. Я отдам все", - сказал он.

О'Салливан за свою карьеру выиграл семь титулов чемпиона мира, последний - в 2022 году. Всего он выиграл 39 турниров, где распределяются очки мирового рейтинга.

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