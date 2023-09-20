Знаменитый игрок в снукер Ронни О'Салливан готовится к смерти

Легенда английского снукера Ронни О'Салливан рассказал, что раздает свои трофеи друзьям, потому что готовится к смерти.
47-летний О'Салливан обыграл на выходных действующего чемпиона мира Луку Бреселя в финале турнира Shanghai Mastersi. О'Салливан пообещал подарить трофей другу.
«Я подарю приз другу, который откроет зал в Китае. Меня не волнуют награды. Я всегда их раздаю», — сказал О'Салливан, а затем объяснил причины своего решения.
«Я не хочу иметь коллекцию памятных вещей, когда мне будет 70 или 80 лет. Я готовлюсь к смерти. Вот почему я раздаю все это барахло. Я отдам все", - сказал он.
О'Салливан за свою карьеру выиграл семь титулов чемпиона мира, последний - в 2022 году. Всего он выиграл 39 турниров, где распределяются очки мирового рейтинга.