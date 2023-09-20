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НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ ⟩ Пожар может возникнуть в самом неожиданном месте

rus.postimees.ee
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Дымовой датчик. Иллюстративное фото.
Дымовой датчик. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

На прошлой неделе было зарегистрировано несколько происшествий, связанных с огнем, в случае которых худшего удалось избежать благодаря датчику дыма и угарного газа.

В Таллинне загорелось полотенце в ванной, в Ида-Вирумаа опасная ситуация возникла при растопке печи, а в Ярвамаа при начавшемся на кухне пожаре пострадал строящийся дом.

В понедельник датчик Nublu сработал в Таллинне. Находившаяся в квартире женщина заметила под потолком дым. Оказалось, что в ванной загорелось полотенце, висевшее на трубе с горячей водой, и образовавшийся при этом дым распространился по всей квартире. «Пожароопасная ситуация может возникнуть даже там, где ее не ждешь. К счастью, в квартире был установлен умный датчик, который передал сигнал тревоги, и женщина не пострадала», – сообщил руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль. Первая помощь находившейся в квартире женщине не потребовалась. Спасатели осмотрели и проветрили помещения.

Удивительно, но факт!
Удивительно, но факт! Фото: G4S

На прошлой неделе сигнал тревоги поступил и из одного частного дома в Ида-Вирумаа. Прибывший на место патрульный экипаж и спасатели обнаружили, что в здании находится пожилая женщина – она топила печь, и в комнату повалил дым. В этом случае все тоже закончилось хорошо, первая помощь не потребовалась.

Одним сентябрьским поздним вечером сигнал тревоги, вызванный огнем и угарным газом, поступил и из строящегося дома в Ярвамаа. Проверить ситуацию отправились патрульный экипаж и спасатели. Выяснилось, что в здании пожар, который начался на кухне. «Здание получило повреждения от огня и воды, но благодаря датчику и его умной системе уведомления удалось быстро отреагировать, при пожаре никто не пострадал», – сказал Тууль.

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