В Нарве откроется улица игр

По словам директора Департамента развития и экономики Анне Веэво, улица игр организована в рамках проекта «Речные променады III».

«Мы хотим познакомить горожан и гостей города с возможностями новой инфраструктуры на территории Йоаорг, построенной в рамках нашего проекта. В декабре прошлого года в Нарве завершились строительные работы по продолжению променада в зоне отдыха Йоаорг, в т.ч. на острове и в археологической зоне, а также построена смотровая площадка "Пятикроновый вид". Также завершены работы по строительству велосипедно-пешеходной дорожки от острова Йоаорг до улицы Раудсилла, которая соединяет верхнюю и нижнюю прогулочные зоны променада», – добавила Анне Веэво.

Основная цель проекта «Речные променады III» – это комплексное развитие и благоустройство прибрежной территории в Нарве с целью превращения приграничной территории в привлекательное место для развития туризма и бизнеса. Проект реализуется при помощи эстонской программы на внешней границе ЕС 2014-2020 в рамках Европейского инструмента соседства и со-финансируется Евросоюзом.