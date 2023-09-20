Известный крупный бизнесмен признан виновным в налоговом преступлении

Таким образом, обвинительный приговор, вынесенный в отношении Крууда предыдущей судебной инстанцией, вступил в законную силу.

В начале июля 2023 года решением Таллиннского окружного суда Оливер Крууда был признан виновным в предоставлении ложных сведений в декларациях по налогу с оборота предприятия Tere Piimautööstus.

Прокуратура просила приговорить бизнесмена к трем годам и четырем месяцам лишения свободы, однако суд сократил срок до двух лет и четырех месяцев.

Крууда был приговорен условно — то есть, он избежит реального срока, если в течение следующих трех с половиной лет не совершит нового преступления.