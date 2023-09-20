Госконтроль: Nordica – пример нерешительности собственника в управлении своей компанией

Поскольку Министерство экономики и коммуникаций как представитель собственника не определило, какими должны быть та ситуация или тот сбой рыночного механизма, при которых компания Nordica должна была бы снова начать действовать на авиационном рынке Эстонии, также неясно и то, при каких именно показателях, расходах и условиях компания Nordica могла бы снова открыть рейсы из Таллинна в дополнение к имеющимся обязательствам. Самолеты компании Nordica и тогда, и до сих пор были заняты оказанием субподрядных услуг другим авиакомпаниям. Поиск новых, вероятно, займет не один месяц или обойдется в неразумную сумму. По мнению представителей компании Nordica, конкурентная ситуация должна сильно измениться, чтобы у компании снова появилась необходимость и возможность открыть рейсы из Таллинна. Также следует учитывать и то, что разрешение Еврокомиссии на госпомощь не позволяет осуществлять убыточные авиарейсы.