Пропал по пути в школу: в Эстонии ищут 14-летнего мальчика

Во вторник утром пропал 14-летний Рико Роберт, который в семь часов утра должен был отправиться с Тартуского автовокзала на автобусе в расположенную в Йыгевамаа школу Ваймаствере. До пункта назначения он так и не добрался.
Телефон пропавшего подростка отключен, близкие искали его у друзей и знакомых, но безрезультатно. Полиция оповещена об исчезновении ребенка.
Приметы Рико Роберта: рост 170 см, худощавое телосложение. Уходя из дома, он был одет в бело-черную футболку, черную кожаную куртку и черные спортивные штаны с белыми надписями.
Если вы знаете, где находится Рико Роберт, звоните по телефону 5813 5344 или в центр тревоги по номеру 112.