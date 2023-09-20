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Пропал по пути в школу: в Эстонии ищут 14-летнего мальчика

Rus.Postimees
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Пропавший Рико Роберт.
Пропавший Рико Роберт. Фото: Erakogu

Во вторник утром пропал 14-летний Рико Роберт, который в семь часов утра должен был отправиться с Тартуского автовокзала на автобусе в расположенную в Йыгевамаа школу Ваймаствере. До пункта назначения он так и не добрался.

Телефон пропавшего подростка отключен, близкие искали его у друзей и знакомых, но безрезультатно. Полиция оповещена об исчезновении ребенка.

Приметы Рико Роберта: рост 170 см, худощавое телосложение. Уходя из дома, он был одет в бело-черную футболку, черную кожаную куртку и черные спортивные штаны с белыми надписями.

Если вы знаете, где находится Рико Роберт, звоните по телефону 5813 5344 или в центр тревоги по номеру 112.

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