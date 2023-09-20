Что происходит? ⟩ Жители ЕС бросились скупать автомобили

Число новых легковых машин, зарегистрированных в ЕС, в минувшем месяце увеличилось до 787,626 тыс. по сравнению с 650,806 тыс. годом ранее.

Рост объема продаж был зафиксирован в большинстве стран, за исключением Венгрии (-10,4%), Ирландии (-0,5%), Литвы (-0,1%) и Словении (-3%). Среди государств, не являющихся членами ЕС, отрицательную динамику продемонстрировала только Норвегия (-10,4%).

Наибольший прирост числа реализованных машин пришелся на Германию (+37,3%), Францию (+24,3%) и Италию (+11,9%).

Двузначная положительная динамика в августе, когда продажи, как правило, замедляются, указывает на восстановление рынка ЕС после прошлогоднего дефицита компонентов, отмечают в ACEA.

В то же время аналогичный показатель за период с января по август, хотя и вырос на 17,9% год к году, составил 7,1 млн автомобилей, что все еще меньше допандемийного уровня в 9 млн штук.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в Евросоюзе подскочили в прошлом месяце на 21,2%, до 209,548 тыс., Stellantis – увеличились на 6,4%, до 131,532 тыс., Renault Group – повысились на 22,3%, до 74,879 тыс.

Реализация машин южнокорейской Hyundai Group увеличилась на 6,3%, японской Toyota Group – на 17%.

Немецкий производитель автомобилей класса люкс Bayerische Motoren Werke AG увеличил продажи в августе на 22,5%, его конкурент Mercedes-Benz - на 13,1%.

Американский производитель электромобилей Tesla в прошлом месяце продал в ЕС почти 27,3 тыс. машин – в два с половиной раз больше, чем за тот же месяц 2022 года.