РЕПОРТАЖ ⟩ Удивительное - рядом: Кехра десять лет спустя

В Кехра я была ровно десять лет назад. Тогда градообразующее предприятие - целлюлозно-бумажный комбинат Horizon - устроило пышный праздник по случаю уже не помню какой даты. Министры сажали деревья, журналистам показывали производственные корпуса. Затем, через несколько дней после показательной программы я села на маршрутку и отправилась в Кехра одна: разузнать, как там живется простым людям, и своим собственным носом учуять печально знаменитый запах тухлой капусты, который то и дело добирался до Таллинна.