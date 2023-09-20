Налогово-таможенный департамент меняет режим работы: сокращается всё?

После окончания следующего периода подачи деклараций о доходах физического лица в мае 2024 года обслуживание на местах будет прекращено на девять месяцев в бюро Кярдла, Йыгева и Рапла, а MTA снова обеспечит обслуживание на местах на период подачи деклараций, когда людям нужна дополнительная консультация. Несмотря на то, что количество деклараций на бумажном носителе сократилось до 3% от общего числа деклараций, в период подачи деклараций MTA обеспечит обслуживание клиентов на местах в государственном доме до тех пор, пока на него есть спрос.

Люди, посещавшие бюро в Пыльва, будут направлены на консультацию в бюро Выру или Тарту. Время работы бюро обслуживания в Пайде, Хаапсалу, Курессааре, Валга, Раквере, Вильянди и Выру будет сокращено и с мая 2024 года бюро будут открыты три дня в неделю.

Средняя посещаемость бюро обслуживания MTA за последние три года по сравнению с периодом предыдущих четырёх лет снизилась на 34 процента, а посещаемость на местах не восстановилась и после закрытия их из-за COVID-19. Люди в основном пользуются услугами электронных каналов MTA и информационной линии или отправляют электронные письма и больше не обращаются для консультации в бюро обслуживания.