ГлаваБанка Эстонии Мадис Мюллер и экономист банка Каспар Оя выступили в социальных сетях с критикой достигнутого во вторник соглашения между правительством и коммерческими банками, которое позволяет коммерческим банкам избежать банковского налога, выплатив в этом году более высокие дивиденды, пишет ERR.
«Кого-то сейчас нагло обманули» ⟩ В Банке Эстонии раскритиковали соглашение правительства с коммерческими банками
Коммерческие банки пообещали выплатить дивиденды в большем объеме, чем планировалось, уже в нынешнем году, что поддержит госбюджет, поскольку дивиденды облагаются подоходным налогом. В то же время в 2024 году ставка подоходного налога будет выше, а это означает, что выплатив дивиденды в нынешнем году, банкам фактически придется платить меньше подоходного налога в следующем.
По мнению президента Банка Эстонии Мадис Мюллер, эстонское государство, действуя подобным образом, теряет в объемах налоговых поступлений.
Экономист центробанка Каспар Оя также скептически отнесся к решению правительства: «Кого-то сейчас нагло обманули… Банки выплачивают дивиденды с более низкой налоговой ставкой до повышения налогов, и коалиция преподносит это как большую победу».
Keegi sai praegu jämedalt petta... Pangad maksavad enne maksutõusu madalama maksumääraga dividende välja ja koalitsioon esitab seda kui suurt võitu. Teiste sõnadega: pankade kasumid viiakse riigist välja ja need ei suurenda siinset laenuandmist. https://t.co/LkUXnPhngp— Kaspar Oja (@OjaKaspar) September 19, 2023