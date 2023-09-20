«Кого-то сейчас нагло обманули» ⟩ В Банке Эстонии раскритиковали соглашение правительства с коммерческими банками

Коммерческие банки пообещали выплатить дивиденды в большем объеме, чем планировалось, уже в нынешнем году, что поддержит госбюджет, поскольку дивиденды облагаются подоходным налогом. В то же время в 2024 году ставка подоходного налога будет выше, а это означает, что выплатив дивиденды в нынешнем году, банкам фактически придется платить меньше подоходного налога в следующем.