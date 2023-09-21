Жители Таллинна жалуются, что крысы заполонили город, сейчас их можно увидеть, наверное, в каждом районе. Специалисты говорят, что одной из причин такого активного перемещения грызунов, которые мечутся в поисках нового безопасного места обитания, являются обрушившиеся в этом году на столицу масштабные дорожные и землеройные работы.
Для подписчиков
«Они захватывают наш город!»: таллиннцы просят избавить их от неприятного соседства с грызунами
«Не понимаю, почему никто не жалуется на нашествие крыс в Кристийне. Это же просто ужас! Особенно много их на улицах Котка, Нымме-теэ и Винди. Причем они уже стали чувствовать себя хозяевами района, – возмущается читательница Rus.Postimees Диана. – Мои родители живут в Кристийне. Квартира на первом этаже многоквартирного дома, с террасой, окна, соответственно, в пол. Так крысы настолько обнаглели, что забираются на террасу и чуть ли не машут своими лапками родителям через окно. Так себе приветствие».