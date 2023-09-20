На благотворительную эстафету зарегистрировалось рекордное количество участников

Старт будет дан в 14:00 на таллиннском Певческом поле – дети будут бегать вокруг певческой сцены. Президент Эстонской Республики Алар Карис произнесет приветственную речь и даст старт мероприятию.

Помимо бега, подростки смогут увидеть на Певческом поле и выступление знаменитого слэклайнера Таури Вахесаара, который вместе с патроном Спортивной недели легкоатлетом Карлом-Эриком Назаровым проведет разминку для юных спортсменов.

Благотворительные эстафеты пройдут в этот день по всей Эстонии, всего на них зарегистрировалось более 13 500 человек. Это крупнейшее спортивное мероприятие Эстонии для школьников.

Участвовать можно как классами, так и целыми школами. Известные спортсмены будут присутствовать в каждом месте проведения эстафеты и проводить разминку. Например, марафонец Роман Фости побежит с молодежью в Пеэтри, марафонец Тийдрек Нурме в Тарту, Айгар Нуума (самокат) в Канепи и так далее.

«Цель эстафеты и, если взять шире, то Спортивной недели – дать молодым людям возможность насладиться движением и здоровым образом жизни и тем самым популяризировать спортивный образ жизни. Кроме того, благотворительная эстафета посредством фонда поддержки Хаапсалуского неврологического реабилитационного центра поможет детям, утратившим возможность передвигаться. Это, в свою очередь, научит молодых людей заботиться об окружающих людях и обществе, а также ценить важность благотворительности», — сказал Эрик Палласе, руководитель благотворительной акции.