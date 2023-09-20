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«Пострадают бедные»: Кальюлайд резко раскритиковала бюджетный план правительства

, журналист
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Керсти Кальюлайд.
Керсти Кальюлайд. Фото: Konstantin Sednev

Как должна формироваться налоговая политика Эстонии, чтобы стать более справедливой и сбалансированной? Действительно ли повышение НДС является подходящей компенсацией за отмену налогового горба, или это в первую очередь бьет по тем, у кого низкие доходы? Свой ответ дала президент Керсти Кальюлайд.

Президент Керсти Кальюлайд заявила в эфире передачи Laser во вторник, что отмена налогового горба была правильным шагом, однако она должна была сопровождаться повышением подоходного налога. Прежде всего для того, чтобы люди с более высокими доходами быстрее поняли, что им ничего не светит от отмены налогового горба.

Однако Кальюлайд считает неправильным компенсировать отмену налогового горба повышением НДС, который является регрессивным налогом. По ее словам, от этого особенно пострадают люди с низкими доходами, так как они сразу же направят свои деньги на потребление.

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