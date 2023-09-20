«Пострадают бедные»: Кальюлайд резко раскритиковала бюджетный план правительства

Как должна формироваться налоговая политика Эстонии, чтобы стать более справедливой и сбалансированной? Действительно ли повышение НДС является подходящей компенсацией за отмену налогового горба, или это в первую очередь бьет по тем, у кого низкие доходы? Свой ответ дала президент Керсти Кальюлайд.
Президент Керсти Кальюлайд заявила в эфире передачи Laser во вторник, что отмена налогового горба была правильным шагом, однако она должна была сопровождаться повышением подоходного налога. Прежде всего для того, чтобы люди с более высокими доходами быстрее поняли, что им ничего не светит от отмены налогового горба.