Эстонские десятиборцы завершат сезон престижным соревнованием

В этом году в соревновании, которое проводится с 1976 года, примут участие и два представителя Эстонии: Ристо Лиллеметс (личный рекорд 8156 очков) и Кристьян Розенберг (8299). Всего в стартовом списке 18 десятиборцев, среди них Линдон Виктор (8765), выигравший в прошлом месяце бронзу Кубка мира вместо Карела Тилга.

Соревнования в Талансе считаются одними из самых важных соревнований по десятиборью после титульных соревнований. Они принадлежит к высшей золотой категории Всемирной легкоатлетической федерации (WA). Это означает, что речь идет об очень высоких рейтинговых очках.

Именно на этом соревновании Кевин Майер в 2018 году установил текущий мировой рекорд, набрав 9126 очков.