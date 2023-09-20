Рейнсалу: своими действиями правительство вредит экономике страны

«У нас уже много лет существует проблема оттока капитала в сфере финансовых услуг по сравнению с другими развитыми странами. Особенно серьезной это проблема становится в период рецессии. Сейчас банки под давлением эстонского правительства начинают выводить деньги из эстонской экономики», – сказал Рейнсалу, добавив, что в настоящее время в случае с прибылью этого года банки делают это для того, чтобы заплатить меньше подоходного налога, поскольку в следующем году ставка подоходного налога будет на 2% выше.

По словам Рейнсалу, шведские банки думали над тем, как оправдать массовый отток капитала из Эстонии на родину по более низкой ставке подоходного налога, и эстонское правительство своим требованием лишь подыграло им.

Однако, по словам Рейнсалу, дополнительные налоговые поступления от банков в размере 120 млн – это отдельный вопрос.

«Правительство преподнесло это как какие-то дополнительные деньги. Мне кажется, что и здесь общественность вводится в заблуждение. Необходимо уточнить, идет ли речь о дополнительном налогообложении только дивидендов, или же речь идет о дополнении к общему авансовому подоходному налогу на прибыль, который в любом случае является обязательным, и составляет шесть, либо четыре процента на дивиденды», – отметил Рейнсалу.

«В первом случае из экономики Эстонии будет изъято около 5% ВВП, в другом – более одного процента», – сказал Рейнсалу.

Напомним, что ранее глава Банка Эстонии Мадис Мюллер и экономист банка Каспар Оя выступили в социальных сетях с критикой достигнутого во вторник соглашения между правительством и коммерческими банками, которое позволяет коммерческим банкам избежать банковского налога, выплатив в этом году более высокие дивиденды.

Коммерческие банки пообещали выплатить дивиденды в большем объеме, чем планировалось, уже в нынешнем году, что поддержит госбюджет, поскольку дивиденды облагаются подоходным налогом. В то же время в 2024 году ставка подоходного налога будет выше, а это означает, что выплатив дивиденды в нынешнем году, банкам фактически придется платить меньше подоходного налога в следующем.

По мнению президента Банка Эстонии Мадис Мюллер, эстонское государство, действуя подобным образом, теряет в объемах налоговых поступлений.

Экономист центробанка Каспар Оя также скептически отнесся к решению правительства: «Кого-то сейчас нагло обманули… Банки выплачивают дивиденды с более низкой налоговой ставкой до повышения налогов, и коалиция преподносит это как большую победу».