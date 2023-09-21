«Kuule, петушара»: почему центристы позволяют себе оскорбления в Интернете?

Внимания журналиста Rus.Postimees привлекла дискуссия в социальной сети Фейсбук, развернувшаяся вокруг крайне негативных высказываний одного из членов правления регионального отделения Центристской партии в Нарве Андруса Тамма. Скриншотами комментариев из соцсети поделился Марк Сергиенко, владелец маркетингового агентства и магистрант факультета полит-технологий. На них видно, что Андрус Тамм позволяет себе некорректные обращения, оскорбления и высказывания по отношению к Марку.

Скриншоты из социальной сети Фейсбук. Фото: Марк Сергиенко

Сам Тамм в ответ Rus.Postimees заявил, что это его стиль - «издеваться над такими людьми». «Око за око, зуб за зуб. Этот человек заслуживает этого за свою писанину. К тому же я всегда открыто заявлял о своих взглядах, даже выступал в различных программах со своими консервативными утверждениями. Мои сторонники понимают мою иронию», - прокомментировал Тамм.

Но что делать с противниками и теми, кто не имеет политических взглядов и пока находится в стадии их формирования, а также теми, у кого с иронией не очень? Насколько удачным будет имидж Центристской партии, если ее социально-активные члены позволяют себе в Интернете такое поведение? Разумно ли вести себя подобным образом, зная, что ты - лицо партии? Пусть одно из многих, но все же.