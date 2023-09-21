«Kuule, петушара»: почему центристы позволяют себе оскорбления в Интернете?

В последнее время Центристская партия снова набрала популярность в СМИ в связи с выборами нового председателя. Активизировались и некоторые члены партии, которые не поскупились на злословие и негатив в Интернете.
Внимания журналиста Rus.Postimees привлекла дискуссия в социальной сети Фейсбук, развернувшаяся вокруг крайне негативных высказываний одного из членов правления регионального отделения Центристской партии в Нарве Андруса Тамма. Скриншотами комментариев из соцсети поделился Марк Сергиенко, владелец маркетингового агентства и магистрант факультета полит-технологий. На них видно, что Андрус Тамм позволяет себе некорректные обращения, оскорбления и высказывания по отношению к Марку.
Сам Тамм в ответ Rus.Postimees заявил, что это его стиль - «издеваться над такими людьми». «Око за око, зуб за зуб. Этот человек заслуживает этого за свою писанину. К тому же я всегда открыто заявлял о своих взглядах, даже выступал в различных программах со своими консервативными утверждениями. Мои сторонники понимают мою иронию», - прокомментировал Тамм.
Но что делать с противниками и теми, кто не имеет политических взглядов и пока находится в стадии их формирования, а также теми, у кого с иронией не очень? Насколько удачным будет имидж Центристской партии, если ее социально-активные члены позволяют себе в Интернете такое поведение? Разумно ли вести себя подобным образом, зная, что ты - лицо партии? Пусть одно из многих, но все же.
В демократическом обществе каждый имеет право на свое мнение, и даже самые горячие дебаты являются знаком здоровья этого общества, уверен Сергиенко. «Однако есть границы, которые не должны пересекаться никогда. И эти границы для политиков гораздо строже, чем для обычных граждан. Политик на публичной арене не может позволить себе ту же свободу высказывания, что и его избиратель. Даже если избиратель может иногда допустить резкое слово в жаре спора, политик, особенно в Европе с ее трагической историей, не имеет права на подобные выходки», - пояснил Марк.
Согласен с ним и член партии Eesti 200 Денис Ларченко. «Любой член любого сообщества должен понимать, что он своими высказываниями представляет не только себя, но и это самое сообщество. В данном случае не исключено, что мнение о партии будет сказываться вот из таких высказываний. И если человек позволяет себе что-то подобное в открытом пространстве, возникает вопрос: из кого состоит подобное сообщество и можем ли мы этим людям доверять? Или это просто кучка дворовых гопников, которым нужно выплеснуть свои эмоции?» - прокомментировал ситуацию Ларченко.
«Использование слова "jugend" и ассоциации с нацистским прошлым – это не просто провокация. Это откровенное пренебрежение к памяти миллионов жертв. Каждое слово политика взвешивается на золотых весах общественного мнения и исторической памяти. Игнорирование этого веса может стать искрой, разжигающей пламя ненависти и разделения», - комментирует высказывания Тамма Сергиенко.
К сожалению, Андрус Тамм - не единственный представитель Центристской партии в Нарве, который позволяет себе вести себя в Интернете подобным образом. В соцсети Твиттер недавно появились скриншоты, где член правления Нарвского округа Центристкой партии Михаил Паншин позволяет себе неосторожные высказывания в сторону молодого активиста Даниила Куракина.
Совершенно очевидно, что оба ведут себя неэтично по отношению друг к другу, но Даниил Куракин не является членом какой-либо партии, и отвечает исключительно за свой собственный имидж. Паншин же несет ответственность за то, как воспринимается Центристская партия - пусть и на уровне города Нарвы.
«Я считаю, что если человек метит в политику, он должен следить за своими словами, особенно в интернете. Михаил Паншин сейчас, в какой-то степени, является представителем нарвских центристов, находясь в партии и ведя крупный паблик "Нарва - как она есть", поэтому на основе общения с ним можно сделать очень далеко идущие выводы. И эти выводы ни в пользу него, ни в пользу центристов в целом», - заявил Куракин.
«Гомофобия, распространяемая политиком, — это яд, разлагающий социальное тело. В Европе, где столько было сделано ради равноправия и признания прав ЛГБТ-сообщества, такое поведение особенно неприемлемо», - добавил Сергиенко.
Сам Паншин объясняет, что Куракин является провокатором, который периодически оскорбляет чувства нарвитян, имеющих отличные от его собственных взгляды. По словам Михаила, Даниил «ловит хайп», но многие люди испытывают от его слов и действий негатив и душевное беспокойство.
«Свои комментарии, заметки и статьи я пишу с личного аккаунта, как частное лицо, как житель Нарвы. Я понимаю, что те, кто знают меня, как члена правления Нарвского округа Центристкой партии Эстонии, возможно воспринимают мои слова, как мнение округа, но это не так. Я согласен, что должен быть менее эмоциональным, но имея амбиции в дальнейшем стать депутатом городского собрания Нарвы, я не имею право не заступиться за нарвитян», - пояснил свои действия Паншин.
Нецензурная лексика, обращенная к гражданам, жителям города, показывает не только отсутствие уважения к избирателям, но и полное пренебрежение демократическими стандартами, уверен Сергиенко. «Политик, который позволяет себе оскорблять и дискриминировать, является угнетателем в самом ядре своего поведения. В европейской демократии такое поведение недопустимо. Политики должны служить примером для общества, а не разжигать конфликты и сеять ненависть. На игру с огнем в политике не может быть оправдания, и это правило должно быть неизменным», - считает Сергиенко.
Аннели Отть, генеральный секретарь Центристской партии прокомментировала это так: «Подобный стиль речи ни в коем случае не может быть оправдан, и я крайне сожалею, что наши члены позволили себе подобное. Я считаю, что в такой ситуации партия должна действовать решительно», - заявила Отть.
По словам генсекретаря, в Центристской партии есть инструменты для решения подобных вопросов - этический кодекс и комиссия по расследованию. «С обоими членами партии была проведена беседа, у них также были запрошены разъяснения. Что делать дальше - решает трибунал. Центристская партия ни при каких обстоятельствах не потерпит разжигания ненависти и оскорблений. Мы приносим извинения тем, кого оскорбили их коллеги по партии», - добавила Отть.