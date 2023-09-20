Еще одна европейская страна закрывает въезд для российских автомобилей

«Как и Финляндия, Норвегия введет ограничения на ввоз и использование в стране автомобилей с российской регистрацией. Сейчас мы изучаем, как это будет сделано, и в ближайшее время представим эффективные меры», – заявил госсекретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон, которого цитирует норвежское издание NRK.

Ранее въезд для российских автомобилей закрыли Польша, Финляндия, Латвия, Эстония и Литва. Вильнюс сделал исключение для автомобилей, следующих транзитом в Калининград или из него.

Власти Финляндии уточнили, что запрет не коснется граждан и семей Евросоюза и Европейской экономической зоны, в том числе со вторым гражданством, постоянно проживающих в России. Также ограничения не распространяются на автомобили с дипломатическими номерами и транспортные средства, совершающие гуманитарные перевозки.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что автомобили с российскими номерами нужно либо конфисковывать, либо перерегистрировать в Эстонии. Литва также пригрозила изымать автомобили с российскими номерами на территории ЕС. Власти Латвии, в свою очередь, подчеркнули, что не будут конфисковывать такой транспорт, если он уже находится на территории ЕС.