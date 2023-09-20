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Еще одна европейская страна закрывает въезд для российских автомобилей

rus.postimees.ee
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Российские автомобили на границе.
Российские автомобили на границе. Фото: LAURI HEINO

Норвегия – последней из приграничных с Россией стран Шенгенской зоны – в ближайшее время намерена запретить въезжать на свою территорию на автомобилях с российскими номерами, пишет «Настоящее время».

«Как и Финляндия, Норвегия введет ограничения на ввоз и использование в стране автомобилей с российской регистрацией. Сейчас мы изучаем, как это будет сделано, и в ближайшее время представим эффективные меры», – заявил госсекретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон, которого цитирует норвежское издание NRK.

Ранее въезд для российских автомобилей закрыли Польша, Финляндия, Латвия, Эстония и Литва. Вильнюс сделал исключение для автомобилей, следующих транзитом в Калининград или из него.

Власти Финляндии уточнили, что запрет не коснется граждан и семей Евросоюза и Европейской экономической зоны, в том числе со вторым гражданством, постоянно проживающих в России. Также ограничения не распространяются на автомобили с дипломатическими номерами и транспортные средства, совершающие гуманитарные перевозки.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что автомобили с российскими номерами нужно либо конфисковывать, либо перерегистрировать в Эстонии. Литва также пригрозила изымать автомобили с российскими номерами на территории ЕС. Власти Латвии, в свою очередь, подчеркнули, что не будут конфисковывать такой транспорт, если он уже находится на территории ЕС.

Восьмого сентября Еврокомиссия обновила интерпретацию санкционного законодательства – а именно, статьи 3i постановления №833/2014 – для въезжающих из России в страны ЕС. Эти санкции были утверждены главами стран ЕС ранее, однако Еврокомиссии пришлось выпустить разъяснение после случаев, когда в Германии летом 2023 года начали арестовывать автомобили с российскими номерами.

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