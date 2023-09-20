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Подозрительный сбор личной информации: Инспекция по защите данных проверяет деятельность движения Koos

Брита-Мария Алас
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Митинг движения Koos на площади Вабадузе.
Митинг движения Koos на площади Вабадузе. Фото: Raul Mee

Объединение Айво Петерсона, находящегося под стражей, и Олега Иванова, бежавшего в мае в Россию, ранее известное как движение Koos/Вместе, должно ответить Инспекции по защите данных (AKI) за собранные в ходе выборов в Рийгикогу персональные данные и созданную на их основе базу.

«Действительно, проходит производство в отношении сбора данных третьих лиц», - заявила советник по связям с общественностью Инспекции по защите данных Катрин Хауг.

В начале августа AKI направила письмо в MTÜ Koos Rahu Eest Eestis с предложением по вопросу персональных данных, но до сих пор не получила ответа. «Поскольку на первоначальное предложение AKI ответа не последовало, AKI вынесла предписание ответить на это предложение», - сказала Хауг, уточнив, что оно связано с деятельностью организации во время выборов в Рийгикогу, когда была составлена база данных с информацией о физических лицах и их голосом на выборах.

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