Подозрительный сбор личной информации: Инспекция по защите данных проверяет деятельность движения Koos

В начале августа AKI направила письмо в MTÜ Koos Rahu Eest Eestis с предложением по вопросу персональных данных, но до сих пор не получила ответа. «Поскольку на первоначальное предложение AKI ответа не последовало, AKI вынесла предписание ответить на это предложение», - сказала Хауг, уточнив, что оно связано с деятельностью организации во время выборов в Рийгикогу, когда была составлена база данных с информацией о физических лицах и их голосом на выборах.