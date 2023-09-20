Нарвский журналист Роман Викулов рассказал главному редактору Rus.Postimees Сергею Метлеву в передаче «На кухне» о том, что на самом деле происходит в Нарве, кто может стать новым мэром города, и как местные жители относятся к переходу на эстоноязычное образование.
Нарвский журналист о ситуации в городе: взявшие власть люди могут не досидеть до выборов
Сергей Метлев: Мы будем с тобой обсуждать, наверное, одну из связующих тем предыдущей недели. Но на самом деле и на этой неделе тоже обсуждается политическая ситуация в Нарве. Катри Райк была отправлена горсобранием в отставку в минувшую субботу. Ей, в частности, предъявлялись обвинения в том, что она не подчинилась распоряжению насчет переименования «советских» улиц, также что она не сотрудничает с горсобранием и еще много всего. Много разной политической риторики. Почему на самом деле Катри Райк утратила власть?
Роман Викулов: Наверное, это мой любимый вопрос в последние дни, потому что он широко обсуждается и, как правило, за рамками разговора остается очень важное обстоятельство: Катри Райк и ее команда были главными оппонентами центристов на последних выборах, команды Евграфова. В случае с центристами противостояние было действительно жестким и бескомпромиссным и с той, и с другой стороны. Так что, будь у их противников возможность в первый же день работы нового состава Городского собрания отправить Катри в отставку, они бы точно это сделали, воспользовались ситуацией.
Все аргументы, которые приводятся, важны. Возможно, они в любом случае повлияли бы на вопрос о том, не отправить ли нам мэра в отставку. Но мне кажется, самое главное - это все-таки долгие и не меняющиеся негативные отношения одной группы городского собрания к другой группе и к Райк лично.
СМ: Нельзя не учитывать тот факт, что два года нахождения Катри Райк на посту мэра будто бы водрузили Нарву на общую республиканскую повестку с позитивной точки зрения. В Нарве начали происходить изменения и в том, как город управляется, и вообще, имидж изменился к лучшему. Это мой взгляд, буквально со стороны, из Таллинна. Ну, наверняка Катри Райк делала какие-то ошибки, управляя Нарвой.
РВ: Конечно, список ошибок, наверное, если не бесконечен, то очень обширен. И с Катри Райк плохую службу в каком-то смысле сыграл ее невероятный успех на выборах 2021 года, когда она, набрав больше четырех с половиной тысяч голосов, стала таким абсолютнейшим олицетворением даже не власти в Нарве, а власти в широком смысле.
И какие бы решения, касающиеся Нарвы, ни принимались на местном уровне, на государственном уровне моментально вспоминали о Катри Райк. Вот последний ярчайший пример: убирают памятник в Темном саду. Все знают, что это было государственное решение. Это не горуправа решала, не мэр, которая уже не мэр. Но если открыть нарвские паблики какие-то, ну, Facebook прежде всего, ты увидишь, кто виноват: виновата Катри Райк, которая даже не в сторонке стояла, а она уже и мэром на сегодняшний день не является.
СМ: Если отойти от персоны Катри Райк: я понимаю, что для нарвитян какие-то очевидные факты не нуждаются в дополнительном объяснении, но для более широкого зрителя и читателя на самом деле что-то не очень понятно. Почему в нарвском городском собрании постоянно меняются коалиции, формируются новые фракции, постоянно есть какая-то тенденция к смене мэра? Ты способен буквально вот в пяти - десяти предложениях объяснить, почему нарвская политика такая джунглеобразная.
РВ: Я это объясню быстрее. Нужно учитывать очень важный момент: по-настоящему конкурентная политика началась в Нарве совсем недавно, в двадцать первом году. Это был переломный момент. До этого центристы всегда имели абсолютное большинство. Это была такая монолитная, в общем-то, сила, которую сдвинуть не был способен никто.
В этот раз центристы проиграли выборы, они не набрали не то, чтобы абсолютно большинство, они оказались очень скромно представлены в этом составе горсобрания. И сразу стало ясно, что будут очень серьезные движения туда-сюда. Но все получилось, конечно, гораздо более захватывающе, честно говоря, и более неприятно. Вот эта нестабильность нарвской власти стала в общем-то свойством этого состава, турбулентность сохраняется и может даже усиливается. Лично я не уверен, что взявшие сейчас власть люди досидят не то, что до конца срока этого состава, но даже до конца года, всякое может быть.
СМ: Знаем ли мы что-нибудь о политической программе новой фракции, которая назвала себя фракция «Нарва»? Туда входят бывшие центристы, нынешние центристы, какие-то беспартийные люди, всего, мы узнали, 19 человек, потому что именно столько депутатов выразили доверие Катри Райк.
РВ: Слушай, вот, опять же, меня совершенно мало интересует их программа.
СМ: Она существует?
РВ: Она, несомненно, будет. Ну, какой-то документ, это 100%. Важнее то, чего люди ждут от них прежде всего, и что они уже успели пообещать. Ну, во всяком случае, косвенном образом успели пообещать. Одним из направлений критики Райк было то, что она очень плохо справляется с тепловым кризисом, который настиг Нарву. С 1 сентября цены на тепло в городе выросли на 84%, что поставило и еще поставит еще очень многих жителей в очень тяжелую ситуацию, драматическую во многих случаях. И власть, возглавляемая Райк, оказалась бессильна, у города просто нет, ну, банально, нет даже нескольких миллионов на то, чтобы поддержать самых обездоленных. Не говоря уже о широких массах.
Катри с председателем городского собрания Татьяной Стольфат сделали, в общем-то, популистское обращение к Кае Каллас, когда попросили у нее 7,5 млн на то, чтобы рост цен на тепло в первый год составлял только 50% от того, который одобрил департамент конкуренции, что противоречило Конституции. Если бы Каллас дала эти деньги Нарве, точно такие же пенсионеры в других городах, которые точно также во многих случаях находятся в том же незавидном положении, они бы сказали - что вы делаете? Почему вы помогаете одним и не помогаете другим?
СМ: То есть новые власти собираются здесь что-то пообещать.
РВ: Да, извини, я немножко ушел от темы. Просто тема тепла сейчас – номер один в городе. Все ждут, что будет вообще со счетами, даже люди сравнительно обеспеченные. Понимаешь, плюс 70 евро из бюджета, а может и больше, для кого-то очень серьезно. Для тех, кто считает каждую копейку. Это просто такая уже приближающая катастрофа. И вот центристы, выдвигают кучу претензий к Катри, многие из которых обоснованы, но очень важен действительно вот этот момент. Они говорят, что Катри очень плохо решала эту проблему. И совершенно не так, как надо.
И сейчас главное ожидание, которое наверняка связано у нарвитян с новой властью, что вот они теперь нам помогут, что-то придумают, чтобы мы платили меньше. Что можно сделать, представить совершенно невозможно. В бюджете денег просто нет. От государства их ждать не приходится, можно подавать в суд на Eesti Energia, чем-то еще таким заниматься. Но станет ли это утешением для нарвитян? Ну, естественно, не станет. И это будет одной из претензий новой власти: вы ругали Катри за то, что она ничего не делала, а что делаете вы?
СМ: Среди прочего у представителей новой власти присутствуют нотки критицизма по поводу преобразований, которые будут происходить в русскоязычном образовании, а именно, переход на эстоноязычное образование. Как ты думаешь, будет ли новая нарвская власть противопоставляться правительству Республики на тему перехода на такое обучение?
РВ: Слушай, 100% никто не будет пытаться остановить этот процесс, но будет очень и очень много проблем в любом случае. И они наверняка будут все-таки не очень эффективно решаться. Потому что нет веры в то, что эта реформа будет именно поддерживаться со стороны местной власти. И уже существующие проблемы, и те, которые еще возникнут, наверняка усугубятся тем, что на местах, на уровне местного самоуправления реформы поддерживаться не будут. Хотя есть разные варианты: говорили о строительстве жилья для учителей, говорили еще о дополнительном городском пособии для учителей. Но я считаю, хотя, возможно, ошибаюсь, что городом это, скорее всего, не будет сделано.
СМ: Не будет проводиться прямой работы против претворения жизнь реформы, но и не будет инициативности?
РВ: Да, будет много разговоров о том, что «как мы и говорили, все сыплется и ничего не получается». Учебный процесс не то, чтобы идет плохо, он не идет, и так далее.
СМ: Какое твое ощущение по настрою нарвской общественности? Сейчас уже открылись две большие красивые госгимназии в Нарве.
РВ: Одна еще не открылась.
СМ: Да, одна еще строится и будет открыта в январе, другая открытая уже с 1 сентября. Учителя получают коэффициенты 1,5 зарплаты - те, кто преподают на эстонском языке в Ида-Вирумаа. То есть это уже государство сделало, придало экономический стимул. Каким образом общественность оценивает план перехода?
РВ: Слушай, мне очень сложно судить о настроениях широкой нарвской общественности и даже о настроениях родительской массы, которых касается этот переход в первую очередь. Был цикл мероприятий, которые проводило Министерство образования в Нарве, на которые как раз собирали, в принципе, всех, кто хоть как-то заинтересован в разговоре на эту тему. Меня удивляло то, что народу приходило очень мало. Пара сотен максимум, при нескольких тысячах учеников.
С другой стороны, было ясно, что эти люди беспокоятся, буквально чувствуют страх, что их дети не получат то образование, которое могли бы получить в другой ситуации. Одна из объективных проблем этой реформы, что она очень неоперативно отслеживается в плане ее эффективности. Об этом тоже спрашивали Министерство - как вообще мы будем судить, хорошо все идет или плохо: только в конце каждого года, глядя на итоговые оценки, или еще как-то? То есть можно ожидать, что, если там что-то действительно пойдет не так хорошо, как нам говорят в Министерстве, это, наверное, может вызвать какое-то движение родителей Нарвы: давайте приостанавливайте и делайте отдельно изучение эстонского языка, о чем тоже сейчас говорят, как о возможности. Но до того момента, как возникнут уже объективные проблемы, мне кажется, никакого движения не будет.
СМ: Возвращаясь к перипетиям нарвской политики, издание «Северное побережье» опубликовало материалы, где Яан Тоотс, член центристской партии, один из соратников Михаила Кылварта, который сейчас принадлежит к тартускому отделению партии, был назван в качестве возможного кандидата в мэры города. По информации издания, после отставки Катри Райк, Яан Тоотс, Михаил Кылварт и Лаури Лаатс прибыли в Нарву и провели переговоры. Что тебе как нарвитянину говорит имя Яана Тоотса? Каким мэром он мог бы быть, если до этого дойдет?
РВ: Нарвитянину надо сообщать вот не эту информацию, которую ты сообщил, а то, что он был в прошлом году кандидатом в председатели центристской партии. Вот это сразу уровень, это серьезно.
Я думаю, что нарвитяне в своей массе до сих пор ничего не слышали об этом человеке. И его в любом случае перед тем, как избрать, если до этого дойдет, надо будет просто показать городу. Я надеюсь, это произойдет. Но, с другой стороны, мне просто не очень хочется поддерживать разговор по поводу конкретно этого кандидата, или любых других, имена которых сейчас называют, потому что я совершенно не верю, что окончательный кандидат будет определен в ближайшую неделю, две, или даже три.
СМ: Как ты думаешь, почему стрелки показывают на людей, которые с Нарвой не связаны, как будто в Нарве нет талантливых людей. И во-вторых, почему власть быстро сменили, а кандидатов в мэры никто не предлагает пока.
РВ: Опять же, если мы вернемся к тому, что большинство представителей нарвской власти, а это довольно-таки такой неустойчивый организм, было готово проголосовать против Катри, за ее отставку. И решили по-быстрому реализовать это, в принципе, долгожданное и очень желаемое очень многими решение. На поиски мэра закон дает два месяца, торопиться особо смысла нету. И, опять же, если все-таки выбирать уже из имеющихся кандидатов, мне кажется, реальных кандидатов сейчас нет, и они не скоро появятся.
Новое большинство, то есть новая фракция «Нарва», которая теперь управляет «Нарвой», как-то это неприятно произносить – «Нарва» управляет Нарвой, в ней все очень неоднородно. Там есть несколько групп: те, кто были членами фракции Kesk, главной центристской фракции, куда попали люди, которые были избранные по списку центристской партии в Нарве. Потом фракция Алексея Евграфова Narva Heaks, в последнее время называвшаяся фракцией центристской партии Narva Heaks, в которой, в свою очередь, оказались люди из команды Вадима Орлова.
У этих команд я не скажу, что противоположные интересы, но у них во многом разные интересы. Естественно, каждый бы хотел иметь мэра, который продвигал бы их интересы. Как здесь договориться, я себе вообще, честно говоря, не представляю.
СМ: Ты намекаешь на то, что такой Варяг - это на самом деле будет логичное решение, потому что он будет как бы ничейным.
РВ: Абсолютно. Мне кажется, это единственный план, который может реализоваться. Если придет одинаково равноудаленный от всех кандидат, который станет потом, может быть, мэром, в реальность этого я еще могу поверить. Потому что никто не будет говорить, что это человек Орлова, или это человек Евграфова, или человек Стальнухина. А если мы выбираем из сравнительно узкого круга нарвских активных деятелей в разных сферах, которые в принципе могли бы занять это место, совершенно не важно, справедливо это будет, или нет: но один сразу будет записан в этот лагерь, а другой - в тот, это 100% произойдет. И это делает выборы мэра из Нарвы невозможными.
СМ: Ты упомянул разные группы по интересам, у которых иногда интересы, значит, совпадают, иногда нет. Здесь в игру вступает Михаил Кылварт, который вот уже буквально за последние две недели дважды якобы посетил Нарву. Вероятно, это можно трактовать так, что Михаил Кылварт решил применить свой партийный ресурс, определенный авторитет, рычаги, которые у него есть, призвать к единству. То есть, по сути, вернуться к тому времени, когда существовала одна большая центристская фракция.
Ты вообще веришь в то, что сил хватит на такое преобразование, скажем так, переход в прошлое в некотором смысле?
РВ: Эту задачу я вижу немного иначе: в Нарве есть просто полумертвая, еле живая центристская организация, рядовые члены. В свое время их было больше 600. После того, как в восемнадцатом году 15 депутатов Городского собрания вышли из партии, потянув за собой многих рядовых членов, там все равно оставалось больше 400 человек. Но это такие «мертвые души», можно сказать, То есть для центристской партии, для Кылварта это тот ресурс, который сейчас просто невозможно использовать ни на каких-то выборах, ни для того, чтобы, опираясь на них, реализовать какую-то политику в Нарве.
СМ: То есть нужно построить партийную организацию как будто бы заново.
РВ: Ну да. Но что может заставить депутатов нарвского городского собрания проголосовать за кандидата, который бы им предложила большая Центристская партия, я, честно говоря, мало себе представляю. Может там механизм был бы понятен, если бы была бы низовая организация, работающая, активная, которая бы, ну, говорила раз в год вот на этих своих конференциях, какое там мнение, и выбирала соответствующих людей. Это такая оторванная сейчас история. Речь идет для Кылварта все-таки о возвращении вот этого куска.
СМ: Было время, когда центристские кандидаты, Яна Тоом и Михаил Стальнухин, который был из партии исключен в связи со скандалом с высказываниями в адрес правительства в прошлом году, они все-таки приносили очень много голосов. Они были такими вот маяками для избирателя. Ну и в принципе в какой-то момент времени они довольно-таки неплохо эти ниточки дергали. Все сильно изменилось. Обвал голосов за Яну Тоом на предыдущих парламентских выборах был значительным среди граждан Эстонии, которые живут в Ида-Вирумаа в целом, и в Нарве. Как ты думаешь, вообще есть у этих двух политических персон теперь какая-то надежда на большой come back?
РВ: Не совсем хорошо говорить о них, как о некоей паре. Политическое будущее Стальнухина связано с такой совершенно эфемерной вещью, как создание новой партии, о которой он говорил. Я вот в это, честно говоря, вообще не верю. Не в то, что невозможно появление новой партии, а в то, что он ее может создать. Ну, давайте увидим какие-то первые признаки, какое-то движение в эту сторону, а потом будем обсуждать.
Может ли Стальнухин выступать эффективно на политическом поле как независимый кандидат, это уже другой вопрос. Может быть и может, сложно сказать, потому что вот сейчас такая внепартийность в Ида-Вирумаа вызывает симпатии. Очень велико разочарование, и у граждан Эстонии в том числе, в имеющихся на нашем политическом поле партиях, и Стальнухин все-таки, мягко говоря, узнаваемый в нашем регионе человек. То есть он уже может опираться на какой-то электорат. Просто по факту того, что за него голосуют уже десятилетиями.
СМ: Хорошо, он находится как бы немножечко на обочине, ему нужно создавать свой избирательный союз для местных выборов или участвовать в имеющемся избирательном союзе, если это не Центристская партия. Яна Тоом в то же время очень системный партийный политик.
РВ: Да. Но еще немного о Стальнухине. То, что он сейчас находится во фракции под названием «Нарва», возможно, временная вещь. При формировании избирательного списка совершенно не факт, что он там окажется. И не потому, что может принести мало голосов, а наоборот, потому что за список проголосуют меньше в целом, из-за его участия. Но это центристские дела. Так же, как и дела Яны Тоом, честно говоря. На парламентских выборах очень хорошо выступила партия Koos, это были голоса вчерашних центристов. Сможет ли Яна Тоом вернуть их себе, как она их собирается возвращать? Я не представляю.
СМ: Существует знаменитая пищевая цепь, не только в городе Нарва, но и в Таллинне, и в других местных самоуправлениях, в которую входят местные политики, разные должностные лица, бизнесмены, которые все как бы связаны единым порывом зарабатывать деньги. В большинстве случаев, конечно, легальным путем, но иногда это приводит к коррупционным схемам. А что сейчас поменяется или не поменяется в нарвской пищевой цепи?
РВ: Это интереснейший вопрос, просто потому что, опять же, мы должны исходить из того, что новая власть не монолитна совершенно, сложно себе представить, как она сможет учесть баланс интересов. Наверняка будет много каких-то споров разногласий. И как там договорятся? Я не знаю. Увидим.
СМ: Последний вопрос затрагивает в целом фон, который вокруг Нарвы царит. А как ты думаешь, будет ли Нарва сохранять на протяжении следующих двух лет, остающихся до местных выборов, позицию такого города, который скорее развивается, который интересен для остальной Эстонии, или что-то изменится в этом смысле?
РВ: Как-то не хочется говорить о своих негативных ожиданиях. Каждую новой власти надо давать шанс. Мы как журналисты в силу своей профессии не должны делать каких-то выводов еще до того, как совершенные какие-то первые действия.
Может быть, по каким-то мелким признакам, может быть, по каким-то крупным, мы все-таки сможем уже в ближайшее время начать судить о реальной политике, о реальных действиях. Сейчас одним из таких маркеров является нарвский квартал культуры, о развитии которого в последнее время в последние годы уже много говорили. Катри говорила об идее создать там школу искусств, которая объединила бы в себе музыкальную, художественную школу, которые сейчас находятся в старых зданиях. Там мог бы многое сделать город, взяв что-то в аренду, или еще что-то такое. Вопрос в том, что, скорее всего, на участии в этом конкретном культурном проекте, связанном с инфраструктурным развитием, будет новой властью поставлен крест. Во всяком случае, я очень сильно удивлюсь, очень многие сильно удивятся, если все-таки город решит поучаствовать, взяв на себя какие-то, ну, прежде всего, финансовые обязательства, что, конечно, является большим риском.
Это было большим риском и для команды Катри, но для них еще некоторые вещи могли показаться более существенными, чем могут показаться нынешней власти. Я имею в виду идею культурного развития, что-то вот такое новое, современное. Пускай это не гарантирует каких-то голосов на выборах. А это действительно не гарантирует никаких голосов. Можно сказать, что есть такой рискованный проект с непонятными последствиями политическими. И если сейчас не будет создано целевое учреждение при участии Министерства культуры, будет сразу ясно, что вот эта власть уже по-другому к культуре относится.
СМ: Спасибо тебе огромное за этот очень интересный разговор. Всего доброго.