Нарвский журналист о ситуации в городе: взявшие власть люди могут не досидеть до выборов

СМ: Существует знаменитая пищевая цепь, не только в городе Нарва, но и в Таллинне, и в других местных самоуправлениях, в которую входят местные политики, разные должностные лица, бизнесмены, которые все как бы связаны единым порывом зарабатывать деньги. В большинстве случаев, конечно, легальным путем, но иногда это приводит к коррупционным схемам. А что сейчас поменяется или не поменяется в нарвской пищевой цепи?

РВ: Это интереснейший вопрос, просто потому что, опять же, мы должны исходить из того, что новая власть не монолитна совершенно, сложно себе представить, как она сможет учесть баланс интересов. Наверняка будет много каких-то споров разногласий. И как там договорятся? Я не знаю. Увидим.

СМ: Последний вопрос затрагивает в целом фон, который вокруг Нарвы царит. А как ты думаешь, будет ли Нарва сохранять на протяжении следующих двух лет, остающихся до местных выборов, позицию такого города, который скорее развивается, который интересен для остальной Эстонии, или что-то изменится в этом смысле?

РВ: Как-то не хочется говорить о своих негативных ожиданиях. Каждую новой власти надо давать шанс. Мы как журналисты в силу своей профессии не должны делать каких-то выводов еще до того, как совершенные какие-то первые действия.

Может быть, по каким-то мелким признакам, может быть, по каким-то крупным, мы все-таки сможем уже в ближайшее время начать судить о реальной политике, о реальных действиях. Сейчас одним из таких маркеров является нарвский квартал культуры, о развитии которого в последнее время в последние годы уже много говорили. Катри говорила об идее создать там школу искусств, которая объединила бы в себе музыкальную, художественную школу, которые сейчас находятся в старых зданиях. Там мог бы многое сделать город, взяв что-то в аренду, или еще что-то такое. Вопрос в том, что, скорее всего, на участии в этом конкретном культурном проекте, связанном с инфраструктурным развитием, будет новой властью поставлен крест. Во всяком случае, я очень сильно удивлюсь, очень многие сильно удивятся, если все-таки город решит поучаствовать, взяв на себя какие-то, ну, прежде всего, финансовые обязательства, что, конечно, является большим риском.

Это было большим риском и для команды Катри, но для них еще некоторые вещи могли показаться более существенными, чем могут показаться нынешней власти. Я имею в виду идею культурного развития, что-то вот такое новое, современное. Пускай это не гарантирует каких-то голосов на выборах. А это действительно не гарантирует никаких голосов. Можно сказать, что есть такой рискованный проект с непонятными последствиями политическими. И если сейчас не будет создано целевое учреждение при участии Министерства культуры, будет сразу ясно, что вот эта власть уже по-другому к культуре относится.