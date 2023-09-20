Завтра электричество в Эстонии будет в сто раз дороже, чем в Финляндии

Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в Эстонии в четверг по сравнению со средой вырастет на 37,9 процента до 159,47 евро за мегаватт-час: это будет самой высокой ценой в системе Nord Pool в этот день.
Самой высокой - 500 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет в четверг с 8 до 9 часов утра, а самой низкой днем с 14 до 15 часов - 74,22 евро.
Для сравнения, завтра в Финляндии средняя цена электричества на электробирже Nord Pool составит 1,44 евро за мегаватт-час. В определенные часы цена у северных соседей даже будет иметь отрицательное значение.