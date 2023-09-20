Завтра электричество в Эстонии будет в сто раз дороже, чем в Финляндии

Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в Эстонии в четверг по сравнению со средой вырастет на 37,9 процента до 159,47 евро за мегаватт-час: это будет самой высокой ценой в системе Nord Pool в этот день.