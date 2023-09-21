Алаталу: новый миропорядок диктуется победителями, у Украины будет важная роль в реформировании ООН

Также очень важно, что ведь от Турции сейчас зависит и расширение НАТО, зависит вопрос о том, пускать ли туда Швецию.

Ситуация с конфликтом Армении и Азербайдажана была совершенно ясной уже с 2020 года. Уже три года назад было понятно, что Армения эту войну проиграла. Туда посылали российский контингент, и это удовлетворяло всех. С другой же стороны как руководители Армении, так и руководители Азербайджана все время вели двойные переговоры. Они общались и с Путиным, и с ЕС.

И как раз вчера появилось очень интересное заявление МИДа России, из которого следовало, что Пашинян дал обещание Евросоюзу исходить из границ 1991 года, и что раз он дал его не России и Путину, а Европе, то, мол, виновата тут вовсе не Россия, а сама Армения.

А во вторник был любопытный брифинг госпожи Марии Захаровой, на котором она собиралась сделать заявление на тему Нагорного Карабаха. Было видно, что у нее нет информации о происходящем. Она начала говорить одно, но в конце брифинга говорила уже прямо противоположное. Ей в процессе пресс-конференции передали дополнительную информацию, и в конце брифинга, отвечая на вопросы, она начала противоречить тому, что только что сама говорила.