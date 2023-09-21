Алаталу: новый миропорядок диктуется победителями, у Украины будет важная роль в реформировании ООН

Тогда возникнет такая же ситуация, которая возникла в конце второй мировой войны. Условия диктуются победителями. Поэтому очень важно, чтобы Украина в этой войне победила. И Зеленский сейчас действительно говорит именно то, о чем думают и в Вашингтоне, в Лондоне, в Париже и т. д., но я бы сказал, что самая важная встреча в Нью-Йорке вчера была между Зеленским и израильским премьером Нетаньяху. В делегации Нетаньяху было в два раза больше людей, чем в делегации Зеленского.
О результате этих переговоров ничего не сообщалось, Нетаньяху сказал лишь, что цена молчания - на вес золота. Все знают, что у Израиля есть эта уникальная противоракетная защита, т. н. купол, многие думают, что Израиль может чем-то таким поделиться с Украиной, но Израиль это никак не подтверждает. Однако тот факт, что такая влиятельная страна с такой фигурой во главе, как Нетаньяху, прибывает на встречу с Зеленским такой огромной делегацией советников, говорит об очень многом.
После такой встречи заявления Зеленского о реформировании ООН звучали особенно серьезно. Но, повторюсь, все эти реформы будут возможны только после победы Украины в войне. Тогда переделывать мир станет возможным и на уровне международных организаций.
- CNN утверждает, что недавние нападения при помощи беспилотников на силы ЧВК «Вагнер» в Судане были организованы украинцами. Украинские спецслужбы не ответили на вопрос о том, действительно ли за операциями стоят украинцы, но уже по традиции заметили, что Россия теряет свои позиции по всему миру. Неужели украинская оборонная промышленность достигает таких успехов, что скоро Украина станет похожа на Израиль, который известен тем, что умеет преследовать своих врагов по всему миру?