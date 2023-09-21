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Алаталу: новый миропорядок диктуется победителями, у Украины будет важная роль в реформировании ООН

Павел Соболев
, журналист
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  • Больше никто в мире добровольно от ядерного арсенала не откажется
  • Переформатирование ООН может встать на повестку дня уже в ближайшем будущем
  • У встречи Зеленского и Нетаньяху могут быть очень важные последствия

Президент Украины Владимир Зеленский с трибуны Генассамблеи ООН, открывшейся в Нью-Йорке, заявил, что вторжение России в Украину представляет собой серьезную угрозу для всего мира и что Россия не должна иметь права владеть ядерным оружием. О том, выполнима ли задача оставить РФ без ядерного оружия, готов ли «коллективный Запад» включить такую цель в свои планы по послевоенному устройству мира, и обо многом другом в студии Postimees порассуждал историк, политолог Тоомас Алаталу.

Обозреватель Globe and Mail Марк Маккиннон в своей публикации на этой неделе написал, что из-за войны в Украине Россия теряет свое влияние на Кавказе. Рассуждая о последних событиях в Нагорном Карабахе, он напомнил, что Москва несколько месяцев игнорировала просьбы Армении принудительно снять необъявленную азербайджанскую блокаду Лачинского коридора.

- Действительно ли Россия не выполняет свои союзнические обязательства по отношению к Армении только потому, что война в Украине потребовала много ресурсов, или же Россию вполне устраивает происходящее в Нагорном Карабахе?

- Я бы предложил вернуться немного назад и вспомнить о годовом отчете Европарламенту, сделанном главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Она говорила в этом отчете о направлениях расширения Европейского союза и упомянула Украину, Молдову, а также народ Грузии. Но ни слова не сказала ни про Армению, ни про Азербайджан, которые, как известно, тоже ведь являются членами группы восточного партнерства.

А еще она не сказала ни слова про Турцию. Не будем забывать, что совсем недавно Эрдоган сделал заявление о том, что у Турции до сих пор есть амбиции присоединиться к Европейскому союзу. И тут будет очень уместно провести историческую параллель с Корейской войной. Почему она вообще началась в 1950 году? Есть такая версия, что это случилось из-за того, что тогдашний президент США Трумэн в своем, так сказать, годовом отчете забыл указать или же сознательно не указал среди стран, которым США помогают, Южную Корею.

Из этого факта Северная Корея сделала вывод, что она может напасть на Южную Корею. И вот теперь глава Еврокомиссии или забывает упомянуть, или сознательно не упоминает Турцию как возможное направление расширения ЕС. И господин Эрдоган, известный в мировой политике как большой игрок, решил, что можно действовать.

Нужно помнить, что когда в 2020 году начался военный конфликт Армении и Азербайджана, на стороне Азербайджана все-таки воевала и Турция. Она предоставила Азербайджану свою военную технику и свои разведданные. И когда состоялся так называемый парад победы, то там маршировала не только азербайджанская, но и турецкая армия. И на трибуне было два победителя: Алиев и Эрдоган.

На это почему-то мало обращалось тогда внимания. А если сейчас говорить о связи этих событий на Кавказе с Украиной, то нужно все-таки иметь в виду, что Турция до сих пор не признала Крым частью России. И в этом четко выражается поддержка Украины со стороны Турции.

Недавно много говорилось о том, что Путин поедет к Эрдогану в Турцию. Но в итоге все-таки Эрдоган приехал к Путину в Сочи. И вот на этой неделе в Нью-Йорке должна состояться встреча по поводу вывоза зерна и удобрений из портов Черного моря. В ней примут участие как раз Турция, Украина, Россия, а также ООН, причем, скорее всего, на уровне генсека Антониу Гутерриша. И получается, что благодаря этой короткой войне между Арменией и Азербайджаном Турция резко усилила свои позиции. Эрдогану очень хорошо удается держаться на правильной дистанции и с Россией, и с ЕС, и с США.

Также очень важно, что ведь от Турции сейчас зависит и расширение НАТО, зависит вопрос о том, пускать ли туда Швецию.

Ситуация с конфликтом Армении и Азербайдажана была совершенно ясной уже с 2020 года. Уже три года назад было понятно, что Армения эту войну проиграла. Туда посылали российский контингент, и это удовлетворяло всех. С другой же стороны как руководители Армении, так и руководители Азербайджана все время вели двойные переговоры. Они общались и с Путиным, и с ЕС.

И как раз вчера появилось очень интересное заявление МИДа России, из которого следовало, что Пашинян дал обещание Евросоюзу исходить из границ 1991 года, и что раз он дал его не России и Путину, а Европе, то, мол, виновата тут вовсе не Россия, а сама Армения.

А во вторник был любопытный брифинг госпожи Марии Захаровой, на котором она собиралась сделать заявление на тему Нагорного Карабаха. Было видно, что у нее нет информации о происходящем. Она начала говорить одно, но в конце брифинга говорила уже прямо противоположное. Ей в процессе пресс-конференции передали дополнительную информацию, и в конце брифинга, отвечая на вопросы, она начала противоречить тому, что только что сама говорила.

То есть в ходе одной пресс-конференции позиция российского МИДа была перевернута с ног на голову. Захарова стала высказываться против Армении и против ее руководителей. Это означает, что шла очень большая игра. Но несмотря на все это, я бы сказал, что то, что именно Эрдоган сейчас делал всю погоду, может в определенном смысле играть в пользу Украины. Потому что в то же самое время Эрдоган не устает повторять, что Крым не принадлежит России.

- Владимир Зеленский с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что вторжение России в Украину представляет собой серьезную угрозу для всего мира и что Россия не должна иметь права владеть ядерным оружием. Реально ли добиться такого, можно ли предположить, что ведущие западные страны видят именно таким послевоенный мировой порядок?

- Теоретически этого можно добиться, но с практической стороны это выглядит невозможным. Если у кого-то есть ядерное оружие, то никто уже не захочет поступить так, как поступила Украина в 1994 году, добровольно отдав свои вооружения и ракеты, которые могли бы сейчас доставить ядерное оружие туда, куда надо.

С другой стороны, Зеленский - блестящий мыслитель. Он дает четкую перспективу, он говорит, что Россию надо лишить ядерного арсенала. Но здесь есть важный нюанс. Зеленский начал свое выступление с упоминания о третьей мировой войне. Сейчас всем понятно, что такая война может быть только термоядерной. Этот вывод легко делается на основании того, как закончилась вторая мировая война.

В этом кроется одна из причин, по которым нынешнюю войну не хотят называть третьей мировой войной, хотя по масштабу вовлеченности разных сторон она выглядит именно таковой. Руководители ядерных держав все-таки выступают за сохранение собственных жизней. Им понятно, что ядерная война закончится гибелью всех людей, а не только противников.

Недавно был саммит G20 в Индии, до этого был саммит G7 в Хиросиме, была и конференция Шанхайской организации. По итогам всех этих встреч были выпущены декларации, в которых говорилось, что термоядерная война недопустима.

Зеленский просто добавляет свои слова к уже сказанному, с которым все согласны. Ведь даже Путин, предъявляя ультиматум США в конце 2021 года, тоже говорил о невозможности ядерной войны. Зеленский сейчас использует момент и добавляет от себя, что нужно для того, чтобы исключить ядерную войну. Кого нужно для этого лишить термоядерных вооружений. С пропагандистской точки зрения это очень хорошо звучит.

При этом всем понятно, что выполнить эту задачу нельзя. Но Зеленский очень верно поступает, когда все время говорит о ядерной проблеме, когда он держит ее в центре внимания, но делает это по-человечески.

- Зеленский, выступая уже на заседании СБ ООН, назвал представителей РФ в этом органе лжецами, сказал, что именно имеющееся у РФ право вето завело ООН в тупик, и предложил изменить правила применения вето. Зеленский представил план реформы Совбеза, позволяющий приостанавливать полномочия постоянного члена, если он уличен в агрессии. Можно ли предположить, что эта модель - не самостоятельное предложение Киева, что эти предложения были выработаны в ходе консультаций с самыми влиятельными союзниками, и что именно так видят реформу ООН ведущие мировые державы?

- Когда мы говорим о реформе ООН, в том числе - и Совета Безопасности, мы исходим из того, что это проблема будущего. Но тут можно добавить, что уже ближайшего будущего, посольку всем ведь ясно, что и теоретически, и практически эти реформы станут возможны только тогда, когда Украина победит Россию.

Тогда возникнет такая же ситуация, которая возникла в конце второй мировой войны. Условия диктуются победителями. Поэтому очень важно, чтобы Украина в этой войне победила. И Зеленский сейчас действительно говорит именно то, о чем думают и в Вашингтоне, в Лондоне, в Париже и т. д., но я бы сказал, что самая важная встреча в Нью-Йорке вчера была между Зеленским и израильским премьером Нетаньяху. В делегации Нетаньяху было в два раза больше людей, чем в делегации Зеленского.

О результате этих переговоров ничего не сообщалось, Нетаньяху сказал лишь, что цена молчания - на вес золота. Все знают, что у Израиля есть эта уникальная противоракетная защита, т. н. купол, многие думают, что Израиль может чем-то таким поделиться с Украиной, но Израиль это никак не подтверждает. Однако тот факт, что такая влиятельная страна с такой фигурой во главе, как Нетаньяху, прибывает на встречу с Зеленским такой огромной делегацией советников, говорит об очень многом.

После такой встречи заявления Зеленского о реформировании ООН звучали особенно серьезно. Но, повторюсь, все эти реформы будут возможны только после победы Украины в войне. Тогда переделывать мир станет возможным и на уровне международных организаций.

- CNN утверждает, что недавние нападения при помощи беспилотников на силы ЧВК «Вагнер» в Судане были организованы украинцами. Украинские спецслужбы не ответили на вопрос о том, действительно ли за операциями стоят украинцы, но уже по традиции заметили, что Россия теряет свои позиции по всему миру. Неужели украинская оборонная промышленность достигает таких успехов, что скоро Украина станет похожа на Израиль, который известен тем, что умеет преследовать своих врагов по всему миру?

- Я бы очень приветствовал, если бы все оказалось именно так. Давайте снова вспомним, что все ведь ожидали в конце февраля прошлого года, что Украина очень быстро проиграет эту войну. Именно по этой причине все западные страны спешно выводили свои посольства из Киева. Это ведь очень важный показатель того, что ни у кого не было веры в силу украинцев.

И вдруг неожиданно для всех оказалось, что украинцы вообще-то молодцы. Что они очень хорошо умеют воевать. Потом все были удивлены, когда был атакован Крымский мост. Потом было удивление другими атаками в Крыму, с использованием украинских дронов. Хотя от Запада украинцы получали только стреляющее на 50 км оружие. В общем, стало ясно, что украинцы отлично умеют решать имеющиеся у них проблемы. Так что я верю в украинцев, потому что они действительно просто молодцы.

Смотрите запись полной версии беседы!

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