В студии Postimees Тоомас Алаталу: возможно ли лишить Россию ядерного оружия и реформировать СБ ООН?

- Владимир Зеленский, выступая на заседании СБ ООН, назвал представителей РФ в этом органе лжецами, сказал, что именно имеющееся у РФ право вето завело ООН в тупик, и предложил изменить правила применения вето. Зеленский представил план реформы Совбеза, позволяющий приостанавливать полномочия постоянного члена, если он уличен в агрессии. Можно ли предположить, что эта модель - не самостоятельное предложение Киева, что эти предложения были выработаны в ходе консультаций с самыми влиятельными союзниками, и что именно так видят реформу ООН ведущие мировые державы?

- Обозреватель Globe and Mail Марк Маккиннон написал, что из-за войны в Украине Россия теряет свое влияние на Кавказе. Рассуждая о последних событиях в Нагорном Карабахе, он напомнил, что Москва несколько месяцев игнорировала просьбы Армении вмешаться и принудительно снять необъявленную азербайджанскую блокаду Лачинского коридора. Действительно ли Россия не выполняет свои союзнические обязательства по отношению к Армении только потому, что война в Украине потребовала много ресурсов, или же Россию вполне устраивает происходящее в Нагорном Карабахе?

- Такж Маккинонн утверждает, что Франция, Турция и США станут арбитрами, определяющими дальнейшие действия в Нагорном Карабахе, а Кремлю придется наблюдать со стороны за тем, как еще одна часть бывшей советской империи ускользает из его рук. Можно ли ожидать, что в высшей политике и дипломатии урегулирование карабахского кризиса будет вестись в «одном пакете» с обсуждением путей к окончанию развязанной Россией войной в Украине, что эти темы станут чем-то вроде сообщающихся сосудов, или же все-таки эти два конфликта будут обсуждаться независимо друг от друга?