ГАЛЕРЕЯ ⟩ Депутаты Рийгикогу сдали кровь

День донора начался в 11:00, и за четыре часа кровь сдали 38 человек. Из них 11 – депутаты Рийгикогу из фракций Партии реформ Эстонии, Центристской партии Эстонии и Консервативной народной партии Эстонии. В числе доноров были также сотрудники Государственной канцелярии и Департамента полиции и пограничной охраны. Семь доноров сдавали кровь впервые.