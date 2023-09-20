ГАЛЕРЕЯ ⟩ Депутаты Рийгикогу сдали кровь

По инициативе Северо-эстонской региональной больницы в Рийгикогу прошел день донора крови, в котором приняли участие депутаты Рийгикогу, сотрудники канцелярии и гости парламента.
День донора начался в 11:00, и за четыре часа кровь сдали 38 человек. Из них 11 – депутаты Рийгикогу из фракций Партии реформ Эстонии, Центристской партии Эстонии и Консервативной народной партии Эстонии. В числе доноров были также сотрудники Государственной канцелярии и Департамента полиции и пограничной охраны. Семь доноров сдавали кровь впервые.
Кровь одного донора может помочь трем пациентам. Таким образом, за счет сданной сегодня крови помощь в будущем смогут получить более ста человек.
Центр крови Северо-эстонской региональной больницы проводит дни донора в Рийгикогу с 1993 года.