Повышение заработной платы учителей: министр образования Кристина Каллас раскрыла данные

Готово ли правительство в условиях мизерного повышения зарплаты к забастовке учителей, о которой профсоюзы ранее говорили как о возможном рычаге воздействия? «Конечно это решение профсоюзов учителей, что они будут делать, но я встречусь с ними в пятницу, чтобы обсудить ситуацию», - сказала министр.

По словам Каллас, ни учителя, ни она сама не удовлетворены таким положением дел: «Это было то, о чем можно было договориться в сегодняшней ситуации с бюджетом. В правительстве мы начали переговоры с позиции, что все зарплаты замораживаются на ближайшие четыре года и никто ничего не получит».

Министр считает необходимым как можно скорее решить проблему нулевого бюджета и реформировать структуру расходов, чтобы больше средств шло на зарплату учителям. «За то короткое время, что я занимаюсь бюджетом в министерстве, я вижу, что много денег на образование идет не на зарплату учителям, а на другие вещи и другие виды деятельности». Для пересмотра расходов на образование будет привлечен бывший министр образования и науки Яак Аавиксоо.