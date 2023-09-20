Повышение заработной платы учителей: министр образования Кристина Каллас раскрыла данные

По словам министра образования и науки Кристины Каллас («Ээсти 200»), правительство нашло в общей сложности 24 миллиона евро на повышение зарплаты учителям, что приведет к увеличению фонда заработной платы учителей на 4,3 процента.
Во вторник члены правительства заявили, что в государственном секторе в 2024 году будет повышена только зарплата учителей. Кристина Каллас признала, что найти средства на оплату труда учителей было сложно: «Мы получили 10 миллионов евро на повышение минимальной зарплаты учителей, что по текущим расчетам составляет увеличение на 1,7 процента. Этому следует также 14 миллионов евро из фонда дифференциации, что составляет 2,5 процента, если я не ошибаюсь», - сказала она.
Это означает, что средняя заработная плата учителей в следующем году увеличится на 4,3 процента.
В настоящее время фонд дифференциации составляет 17 процентов от средств, выделяемых на минимальную заработную плату учителей. Его предполагается использовать для различных премий или для повышения ежемесячной зарплаты по решению директора школы.
Предполагаемая средняя зарплата учителя в этом году составляет 2048 евро, в следующем году, согласно решениям правительства, она должна увеличиться примерно на 88 евро, а минимальная зарплата должна вырасти с 1749 евро до примерно 1778 евро.
На встрече с министром образования 4 сентября Союз работников образования Эстонии (EHL) предложил повысить минимальную зарплату учителей до 1950 евро к 2024 году. Тогда Кристина Каллас заявила о желании повысить минимальную зарплату на восемь процентов до 1889 евро, но правительство это не утвердило.
Преподаватели указывают, что средний возраст учителей растет, а каждый пятый уже не имеет необходимой квалификации. «Отсутствие интереса к преподаванию среди молодежи в значительной степени объясняется также неконкурентоспособной оплатой труда по сравнению с другими профессиями, требующими высшего образования», - заявили в EHL.
Готово ли правительство в условиях мизерного повышения зарплаты к забастовке учителей, о которой профсоюзы ранее говорили как о возможном рычаге воздействия? «Конечно это решение профсоюзов учителей, что они будут делать, но я встречусь с ними в пятницу, чтобы обсудить ситуацию», - сказала министр.
По словам Каллас, ни учителя, ни она сама не удовлетворены таким положением дел: «Это было то, о чем можно было договориться в сегодняшней ситуации с бюджетом. В правительстве мы начали переговоры с позиции, что все зарплаты замораживаются на ближайшие четыре года и никто ничего не получит».
Министр считает необходимым как можно скорее решить проблему нулевого бюджета и реформировать структуру расходов, чтобы больше средств шло на зарплату учителям. «За то короткое время, что я занимаюсь бюджетом в министерстве, я вижу, что много денег на образование идет не на зарплату учителям, а на другие вещи и другие виды деятельности». Для пересмотра расходов на образование будет привлечен бывший министр образования и науки Яак Аавиксоо.
Стратегия государственного бюджета на ближайшие четыре года не предусматривает повышения зарплаты учителям, равно как и другим работникам государственного сектора. «Решение принимается в каждом конкретном случае. Единственное, мы добились того, что к 2027 году зарплата учителей будет составлять 120 процентов от средней зарплаты в Эстонии. Это оговорено в коалиционном договоре, а значит, в ближайшие годы мы должны будем сделать еще больший шаг вперед», - сказала министр.
Ранее стало известно, что в следующем году для осуществления перехода на эстоноязычное образование не будет хватать 27 миллионов евро, поскольку, по словам Каллас, предыдущее правительство не предусмотрело достаточных средств. Однако теперь правительство нашло недостающие средства, которые покроют все расходы на реализацию плана по переходу. «Бюджет перехода на эстоноязычное образование в следующем году составляет 67 миллионов евро», - сказала министр.
«Большая часть этих средств связана с оплатой труда учителей и воспитателей детских садов в Ида-Вирумаа, а также с оплатой языкового погружения по всей Эстонии, но особенно в Таллинне. Предусмотрены также дотации для школ, которые вынуждены принимать больше не эстоноязычных учеников», - сказала министр.
Учителя, обучающие на эстонском языке в Ида-Вирумаа, будут получать зарплату с коэффициентом 1,5.