По мнению руководителя сети магазинов A1000 Market Тармо Лауринга, помимо действующих цен, напечатанных на ценниках в магазинах, рядом можно печатать и новые цены, которые с января повысятся вместе с НСО: он считает, что это даст возможность подготовиться к переходу и замедлить скрытый рост цен. Однако, для этого необходимо согласие Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.
Глава торговой сети: чтобы предотвратить скрытое повышение цен, связанное с НСО, в магазинах можно показывать две цены на товар
«С Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора мы на эту тему уже общались, и вопрос это, скорее, технический. По закону, визуально действующая цена должна быть значительно крупнее, а поскольку 1 января никто не сможет сразу же заменить десятки тысяч ценников, на переходный период стоило бы разрешить показывать на ценниках две цены. Для этого Департамент защиты прав потребителей мог бы, например, сделать исключение для дизайна ценников с октября по январь», - сказал Лауринг.
«По сути, решение было бы аналогичным переходу на евро, когда в какой-то период цены указывались и в кронах, и в евро. Показывать на ценниках две цены (до и после повышения налога) или нет, магазины, конечно, решали бы сами. Это можно сделать и раньше - с одной стороны, это решило бы технический вопрос замены ценников и дало бы предпринимателям достаточно времени для того, чтобы адаптироваться. С другой стороны, более широкий эффект будет заключаться в замедлении общей инфляции и защите потребителей от скрытого роста цен», – сказал руководитель A1000 Market.
«Сейчас некоторые торговцы заявляют, что им придется менять старые ценники на ценники с более высокой ценой на несколько месяцев раньше, но это ерунда, основная цель которой - поднять цены досрочно. Кроме того, я думаю, что ни один торговец не возьмет на себя расходы, связанные с повышением налога на два процента, скорее, будет увеличена цена для потребителя, причем раньше и значительнее», - сказал он.
«Другим и несколько менее ясным вариантом затормозить скрытое повышение цен может быть подписание добровольного соглашения о справедливой торговле под эгидой Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, которым сами предприятия подтверждали бы, что они не будут повышать цену больше, чем на сумму увеличения НСО. Тогда каждый торговец сам будет решать, хочет ли он присоединиться к соглашению и сообщить об этом своим клиентам. Но проверить, соблюдает ли он свое обещание, будет довольно сложно», - добавил руководитель A1000 Market.