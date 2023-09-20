Глава торговой сети: чтобы предотвратить скрытое повышение цен, связанное с НСО, в магазинах можно показывать две цены на товар

«С Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора мы на эту тему уже общались, и вопрос это, скорее, технический. По закону, визуально действующая цена должна быть значительно крупнее, а поскольку 1 января никто не сможет сразу же заменить десятки тысяч ценников, на переходный период стоило бы разрешить показывать на ценниках две цены. Для этого Департамент защиты прав потребителей мог бы, например, сделать исключение для дизайна ценников с октября по январь», - сказал Лауринг.

«По сути, решение было бы аналогичным переходу на евро, когда в какой-то период цены указывались и в кронах, и в евро. Показывать на ценниках две цены (до и после повышения налога) или нет, магазины, конечно, решали бы сами. Это можно сделать и раньше - с одной стороны, это решило бы технический вопрос замены ценников и дало бы предпринимателям достаточно времени для того, чтобы адаптироваться. С другой стороны, более широкий эффект будет заключаться в замедлении общей инфляции и защите потребителей от скрытого роста цен», – сказал руководитель A1000 Market.

«Сейчас некоторые торговцы заявляют, что им придется менять старые ценники на ценники с более высокой ценой на несколько месяцев раньше, но это ерунда, основная цель которой - поднять цены досрочно. Кроме того, я думаю, что ни один торговец не возьмет на себя расходы, связанные с повышением налога на два процента, скорее, будет увеличена цена для потребителя, причем раньше и значительнее», - сказал он.