Из-за кибератаки нарушена продажа билетов на поезд

«Продажа билетов на поезда Elron на сайте www.elron.ee и в терминалах в поездах нарушена, потому что в течение дня произошли кибератаки на среду продажи билетов, которой управляет Ridango», - сказал пресс-секретарь Elron Кристо Мяэ.

«Билеты можно купить в поезде у проводника, оплатив покупку наличными. До тех пор, пока ситуацию не урегулируют, и в случае, если покупка билета в поезде окажется технически невозможной, пассажиры смогут проехать бесплатно. Elron приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», - добавил Мяэ.