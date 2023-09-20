Из-за кибератаки нарушена продажа билетов на поезд

Сегодня, в среду, из-за кибератаки на систему продажи билетов нарушена продажа железнодорожных билетов Elron. Провайдер пытается исправить ситуацию.
«Продажа билетов на поезда Elron на сайте www.elron.ee и в терминалах в поездах нарушена, потому что в течение дня произошли кибератаки на среду продажи билетов, которой управляет Ridango», - сказал пресс-секретарь Elron Кристо Мяэ.
«Билеты можно купить в поезде у проводника, оплатив покупку наличными. До тех пор, пока ситуацию не урегулируют, и в случае, если покупка билета в поезде окажется технически невозможной, пассажиры смогут проехать бесплатно. Elron приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», - добавил Мяэ.
Департамент государственных инфосистем проинформирован об инциденте, компания Ridango, предоставляющая Elron услугу системы продажи билетов, занимается его урегулированием.