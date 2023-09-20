Огонь в Карабахе остановлен. Что будет дальше с непризнанной республикой и ее жителями?

Даже если на минуту закрыть глаза на эти эпизоды, дела с правами человека в Азербайджане и без того обстоят откровенно плохо. К этому добавляется и пропаганда ненависти к армянам - в том числе в школах.

«Официальный нарратив в Азербайджане остается армянофобным, - говорит социолог Бахруз Самедов. - Пока нет никаких механизмов для того, чтобы поменять этот нарратив. Для этого ничего не было сделано, и я не думаю, что конфликты можно предотвратить в данный момент. Даже Советскому Союзу в свое время не удалось это осуществить, хотя был официальный миф, что все рабочие - братья. Но история показывает, что даже такой официальный дискурс не влияет на память народа. Возможно, будут какие-то [государственные] программы, но для настоящего примирения я не вижу никаких перспектив».

Есть еще одна проблема - списки.

В непризнанной республике давно обсуждают некие списки с именами карабахских армян, которых Азербайджан подозревает в совершении преступлений.

Слухи о таких списках подтвердились в июле, когда азербайджанские пограничники задержали 68-летнего жителя Карабаха Вагифа Хачатряна, которого Красный Крест пытался вывезти на лечение в Армению.

Хачатрян понятия не имел, что Азербайджан объявил его в розыск за якобы совершенное в 1991 году преступление - нападение на азербайджанское село.