«Новости в 7» за 20 сентября: мнение жителей Таллинна о политике, актуальный комментарий политолога, сверхпопулярная школа программирования в Йыхви, преображение ТРЦ «Т1»

Сегодня в выпуске:

- Как жители Таллинна оценивают решения правительства и какие партии, по их мнению, вообще должны управлять государством? Большой опрос на улицах столицы

- Коротко по стране: достигнуто соглашение по госбюджету, автоналог пока отложен; в Эстонии слишком много несчастных случаев на производстве; на речном променаде в Нарве откроется улица игр

- Актуальный комментарий текущих событий в стране: в студии «Новостей в семь» политолог Пеэтер Тайм

- Девять человек на место — таким был в этом году конкурс на поступление в школу программирования Kood/Jõhvi. Наш корреспондент в регионе пообщался как с преподавателями, так и с учениками, чтобы понять феномен популярности этого учебного заведения

- Мировые новости: Торнадо в Китае, отключение электричества в Нигерии, девочка с 26 пальцами родилась в Индии, во Флориде спасли гигантскую акулу и храм Афродиты нашли под водой у берегов Египта

- Владельцы торгово-развлекательного центра T1, где открылись несколько спортивных и хобби-клубов, инвестировали почти 10 миллионов евро в его реконструкцию. Наша коррепондент выясняла, благодаря чему Т1 смог выжить и продолжить развиваться