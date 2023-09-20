Мужчину ударили ножом во дворе детского сада

Сегодня около пяти часов вечера на территорию детского сада в Табивере вызвали полицию: трое мужчин поссорились друг с другом из-за денег на строительство и в ходе драки нанесли друг другу телесные повреждения. Двоих доставили в больницу для медицинского обследования, одного мужчину задержала полиция. Точные обстоятельства происшествия еще уточняются, добавил представитель полиции.

Мужчина, находившийся рядом с детским садом после происшествия, рассказал Postimees, что не видел всех деталей драки, но вечером, по его словам, на стройке произошла ссора между коллегами. Он сказал, что в какой-то момент один мужчина напал на другого с ножом. «Внезапно он стал очень агрессивным. У пострадавшего была большая рана на бедре», - сказал он. Свидетель драки подтвердил, что причиной ссоры мог стать непогашенный долг: «Деньги и могли стоять за ссорой, вот и все».