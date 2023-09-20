Протесты в Армении: демонстранты перекрыли несколько улиц у здания правительства

У здания правительства Армении собрались несколько тысяч человек, недовольных нежеланием Еревана помочь армянам в Нагорном Карабахе. Организаторы акции требуют смены власти в стране.
В Ереване второй день продолжаются массовые протесты против нежелания властей Армении вмешаться в конфликт вокруг Нагорного Карабаха и поддержать живущих там этнических армян на фоне вооруженного вторжения армии Азербайджана в Нагорный Карабах. Вечером в среду, 20 сентября, демонстранты перекрыли несколько улиц у здания правительства.
Часть протестующих, сев на проезжую часть, перегородила движение на проспекте Тиграна Меца, улице Амиряна и улице Налбандяна. Полицейские не препятствовали демонстрантам. У самого здания правительства - на площади Республики в центре Еревана - собрались, по оценкам агентства AFP, несколько тысяч человек. В свою очередь корреспондент издания «Новая газета. Европа» оценил число собравшихся у здания в несколько сотен.
Митингующие требуют смены правительства
Один из организаторов акции протеста - глава блока «Мать-Армения» Андраник Теванян ранее заявил, что демонстранты добиваются смены власти в Армении, отстранения Никола Пашиняна от должности премьер-министра и формирования нового правительства, которое, по словам Теваняна, сможет организовать защиту Нагорного Карабаха и Армении.
«В Арцахе (Нагорном Карабахе - Ред.) решается судьба Армении, судьба нашей государственности. Есть лишь одна возможность на данный момент решить проблемы Армении и Арцаха. Никол Пашинян давно официально умыл руки и отказался от Арцаха. Он сдал арцахских армян врагу. То, что происходит сейчас, последствия политики Пашиняна», - заявил Андраник Теванян.
В свою очередь представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян уже непосредственно на митинге заявил, что парламентская оппозиция создала комитет, который будет координировать действия по отстранению Пашиняна от власти.
Перемирие в Нагорном Карабахе
Ранее власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) объявили о достижении с Азербайджаном договоренности о полном прекращении огня с 13.00 по местному времени (12.00 мск) 20 сентября. В рамках соглашения, достигнутого при посредничестве российских миротворцев, оставшиеся армянские военнослужащие будут выведены «из зоны развертывания российского миротворческого контингента», а формирования «армии обороны Нагорного Карабаха» - расформированы и полностью разоружены, тяжелая военная техника и вооружения будут выведены с территории Нагорного Карабаха.
Уже 21 сентября в городе Евлах должна состояться встреча представителей армянского населения Нагорного Карабаха и властей Азербайджана, на которой будут обсуждаться вопросы «о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана», сообщила пресс-служба «президента» НКР.