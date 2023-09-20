Еще не один год эстонцам придется платить за электроэнергию больше, чем финнам

Среднегодовая цена на электроэнергию для предприятий и домохозяйств Эстонии еще несколько лет будет выше, чем в Финляндии, после чего местное производство ветряной энергии должно утроиться, и цены сравняются, сказал вице-канцлер по вопросам энергетики Министерства климата Тимо Татар. Об этом пишет Rus.ERR.
Средняя биржевая цена на электроэнергию в четверг в Финляндии составит 1,44 евро, а в Эстонии – 159,47 евро за мегаватт-час. Средняя цена на электроэнергию в августе достигла 66,44 евро в Финляндии и 94,38 евро за мегаватт-час в Эстонии, свидетельствуют данные NordPool.
Татар заявил в передаче «Час репортера» (Reporteritund) на Vikerraadio, что хотя нынешний большой разрыв в ценах между государствами Балтии и Северными странами в первую очередь связан с выходом из строя кабеля между Литвой и Швецией, нельзя искать причины исключительно в соединениях или их отсутствии.
«На самом деле нам потребовалось очень много времени, чтобы добиться инвестиций в новые генерирующие мощности в Эстонии», - сказал Татар, добавив, что в конечном итоге именно новые экологически чистые источники энергии приведут к снижению цен.